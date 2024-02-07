MÜSTAHDEM KUAFÖR, OTEL KASASINDAN 18.650 TL ÇALARAK YAKALANDI

MÜSTAHDEM KUAFÖRÜN HIRSIZLIK GİRİŞİMİ
Girne, 17 Ekim 2023 - Girne şehrinde bulunan bir otelde faaliyet gösteren kuaför salonunda çalışan H.Y.(E-27), işyerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında toplamda 18.650 TL nakit para elde etmişken, kasa içinde muhafaza edilen 2000 TL'yi çalarak şüpheli hale geldi. Olay, polisin bilgisine ulaştıktan sonra başlatılan detaylı soruşturma neticesinde ortaya çıktı.
Kuaför salonundaki kayıp parayı fark eden işletme yetkilileri, hızla polise başvurarak durumu bildirdiler. Yürütülen kapsamlı araştırmalar sonucunda, H.Y.'nin hırsızlık şüphesiyle ilişkilendirilmesi üzerine, Ercan Havalimanı'nda 6 Şubat 2024 tarihinde ülkeye giriş yaparken tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.
Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte, kamuoyunda güvenlik endişeleri artarken, olayın detaylarına ilişkin daha fazla bilgi bekleniyor.
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