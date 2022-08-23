Müziğiyle binlerce kişiyi dans ettiriyor: Dünyanın en genç DJ’i 7 yaşında

Yedi yaşındaki Archie Norbury, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na en genç DJ olarak geçerken popülerliği de hızla artıyor.

Henüz yedi yaşında olmasına rağmen binlerce kişinin karşısına geçip, DJ kabininden onları eğlendirmeyi ve dans ettirmeyi başaran Archie Norbury, dünyanın en genç DJ’i olarak tarihe geçiyor.

Norbury, yazı yaşıtlarından biraz daha aktif geçirerek binlerce insanın önünde performans sergiledi. Birleşik Krallık’taki festivallerde DJ’lik yapan Norbury, büyüdüğünde de Glastonbury gibi ünlü festivallerde yer almak istiyor.

DJ Archie adıyla sahne alan Norbury, BBC’ye verdiği demeçte işiyle ilgili şunları söyledi:

“En sevdiklerim davul ve bas çünkü vuruşları ve düşüşü seviyorum. Şimdiye kadar çaldığım en büyük kalabalık 20 bin kişiden oluşuyordu. İlk başta çok korktum çünkü çok fazla insan vardı ve sonra her zamanki gibi çalmaya başladım.”

Archie’nin babası John Norbury, oğlunun müzik sevgisini, üç yaşındayken keşfettiğini söyledi. Satış ve pazarlama yöneticisi olan baba Norbury, oğlunun yeteneğini fark edişini şu sözlerle anlatıyor: “Bir gün odadan çıktım ve müziği duydum. Cross fader’ı bir yandan diğer yana hareket ettiriyordu. Daha fazla baktıkça, yaptığı şeylerin müzikle aynı zamanda olduğunu görebiliyordum.”

DJ OLARAK TANINDIĞINDA DÖRT YAŞINDAYDI

7 yaşındaki Archie’nin Instagram’da yaklaşık 35 bin takipçisi var ve Hong Kong’da bir kulüpte bir saatlik setin ardından en genç DJ olarak tanındığında dört yaşındaydı.

Archie’nin yeteneği ünlü efsanevi müzisyenleri hatırlatıyor. Dört yaşında müzikle uğraşmaya başlayan Wolfgang Amadeus Mozart, batı müziği tarihinin en büyük bestecilerinden biri olarak kabul ediliyor. İlk belgelenmiş kompozisyonu, Minuet ve Trio in G Major, beş yaşındayken bestelendi.

Stevie Wonder, 1962’de 12 yaşında profesyonel olarak kayıt yapmaya ve performans sergilemeye başladı. Görme engelli olmasına rağmen, farklı müzik tarzlarında ustalaştı.