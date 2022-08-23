  • BIST 3.104,05
  • Altın 1013.371
  • Dolar 18.1226
  • Euro 17.9883
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Müziğiyle binlerce kişiyi dans ettiriyor: Dünyanın en genç DJ’i 7 yaşında

»
Yedi yaşındaki Archie Norbury, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na en genç DJ olarak geçerken popülerliği de hızla artıyor.
Müziğiyle binlerce kişiyi dans ettiriyor: Dünyanın en genç DJ’i 7 yaşında

Henüz yedi yaşında olmasına rağmen binlerce kişinin karşısına geçip, DJ kabininden onları eğlendirmeyi ve dans ettirmeyi başaran Archie Norbury, dünyanın en genç DJ’i olarak tarihe geçiyor.

Norbury, yazı yaşıtlarından biraz daha aktif geçirerek binlerce insanın önünde performans sergiledi. Birleşik Krallık’taki festivallerde DJ’lik yapan Norbury, büyüdüğünde de Glastonbury gibi ünlü festivallerde yer almak istiyor.

DJ Archie adıyla sahne alan Norbury, BBC’ye verdiği demeçte işiyle ilgili şunları söyledi:

“En sevdiklerim davul ve bas çünkü vuruşları ve düşüşü seviyorum. Şimdiye kadar çaldığım en büyük kalabalık 20 bin kişiden oluşuyordu. İlk başta çok korktum çünkü çok fazla insan vardı ve sonra her zamanki gibi çalmaya başladım.”

Archie’nin babası John Norbury, oğlunun müzik sevgisini, üç yaşındayken keşfettiğini söyledi. Satış ve pazarlama yöneticisi olan baba Norbury, oğlunun yeteneğini fark edişini şu sözlerle anlatıyor: “Bir gün odadan çıktım ve müziği duydum. Cross fader’ı bir yandan diğer yana hareket ettiriyordu. Daha fazla baktıkça, yaptığı şeylerin müzikle aynı zamanda olduğunu görebiliyordum.”

DJ OLARAK TANINDIĞINDA DÖRT YAŞINDAYDI

7 yaşındaki Archie’nin Instagram’da yaklaşık 35 bin takipçisi var ve Hong Kong’da bir kulüpte bir saatlik setin ardından en genç DJ olarak tanındığında dört yaşındaydı.

Archie’nin yeteneği ünlü efsanevi müzisyenleri hatırlatıyor. Dört yaşında müzikle uğraşmaya başlayan Wolfgang Amadeus Mozart, batı müziği tarihinin en büyük bestecilerinden biri olarak kabul ediliyor. İlk belgelenmiş kompozisyonu, Minuet ve Trio in G Major, beş yaşındayken bestelendi.

Stevie Wonder, 1962’de 12 yaşında profesyonel olarak kayıt yapmaya ve performans sergilemeye başladı. Görme engelli olmasına rağmen, farklı müzik tarzlarında ustalaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Angelina Jolie Without Blood filminin setinde oğullarıyla beraber çalışıyor19 Ağustos 2022 Cuma 21:07
  • 10.GİRNE KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ BAŞLIYOR19 Ağustos 2022 Cuma 14:46
  • Tiyatro Lefkoşa’da sokağa indi, yüzlerce yürek ayakta alkışladı19 Ağustos 2022 Cuma 11:15
  • Kültür Dairesi Dünya Fotoğrafçılık Günü nedeniyle yarın etkinlik düzenliyor18 Ağustos 2022 Perşembe 13:16
  • Ünlü Alman yönetmen Wolfgang Petersen 81 yaşında hayatını kaybetti17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:11
  • Köder'den “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız 1” Kitabı Tanıtımı Etkinliği17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:02
  • Troy Kotsur'un hem otomobili hem Oscar ödülü çalındı16 Ağustos 2022 Salı 09:50
  • Müzik dünyasının acılı kadını: Bergen15 Ağustos 2022 Pazartesi 23:50
  • Kitap kurtları için Tinder: Test aşamasındaki uygulama okuma zevkine göre eşleştirecek15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:10
  • ‘Yaşamım benim en güzel şiirim’ demişti: Can Yücel aramızdan ayrılalı 23 yıl oldu14 Ağustos 2022 Pazar 18:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti