Nalbantoğlu Hastanesi'nde; hastanın tuvalet ihtiyacını gidermesi 100 TL' iddiası

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay Canaltay, refakatçıların vergisiz para kazandığına dikkat çekti, bunun yanında bir hastanın tuvalet ihtiyacını karşılaması için 100 TL ödediğini iddia etti.

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay “ hükümet ortaklarının bir birlerinden habersiz kararları ile halka büyük kötülükler yaptığını” söyledi.

Canaltay, katıldığı televizyon programında, elektrik ve sağlık konularında açıklamalarda bulundu. Elektrikte çoklu tarife ile ilgili açıklamasında saat 22.00’dan sonra ucuzlayacak elektrik sistemine anlam veremediğini belirten Canaltay, “bu tarife ile insanların psikolojik olarak etkilendiğine dikkat çekti.

Vatandaş saat 17.00’den 22.00’a kadar bir şey yapmayacak mı diye soran Canaltay, halk ile alay edildiğini savunarak, yüzde 35 zam yapıldığını söyledi.

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, eleştirilerini, “Halka saat 22.00’a kadar ne yapacağını söyleyin, o saatten sonra ne yapılır? Bir tef çalmadığınız kaldı, yakında halay çekerek yollara düşeceğiz.” ifadesiyle sürdürdü.

Hükümetin sürekli Avrupa Birliği’ne dem vurduğuna dikkat çeken Canaltay, Avrupa’da birincil olanın engelliler ve yaşlılar olduğunu anımsatarak “bizde engelli ve yaşlılar düşünülmüyor. Eğer sosyal devlet anlayışı güdüyorsanız engelli ve yaşlılara sahip çıkın” dedi.

“HÜKÜMETİN BİR BİRİNDEN HABERİ YOK”

Resmiye Eroğlu Canaltay hükümetin bir birinden habersiz iş yaptığını savunduğu konuşmasında Ekonomi ve Enerji Bakanının ciddi bir açıklamasını görmediğini söyledi. KIB-TEK maaşlarının mercek altında olduğunu söyleyen Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın bu sözlerini anımsatan Canaltay, halkı düşünüyorlarsa zamları bir daha düşünmeleri gerekiyor ifadelerine yer verdi. Hükümet ortaklarının bir birine karşı güven bunalımı içinde olduğunu savunan Canaltay, “Hükümet ilk başta birlik mesajı veriyordu, bir birlerine güvenmiyorlar. Karar alamıyorlar, aldıkları kararı da ileri götüremiyorlar, nasıl gideceğini de bilmiyorlar.” Şeklinde konuştu.

“TUVALET İHTİYACI İÇİN 100 TL İDDİASI”

Canaltay’ın hastanelerdeki refakat sistemi ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde hijyen problemi olduğunu iddia eden Canaltay, bunu refakatçı sorununun takip ettiğini savundu. Canaltay, normalde ziyaret saatleri dışında hemşire ve hasta bakıcılardan başka kimsenin olmaması gerektiğini hatırlatarak, bizde refakatçilerin olduğunu ve 2-3 hastaya baktıklarını söyledi. Canaltay, refakatçıların vergisiz para kazandığına dikkat çekti, bunun yanında bir hastanın tuvalet ihtiyacını karşılaması için 100 TL ödediğini iddia etti.

“EGOLARINIZ YÜZÜNDEN ÇOCUKLARIN HAYATI MAHVOLDU”

Çocuk istismarı olayları ilgili de açıklama yapan Canaltay, ilgili yasa için halen ivedilik alamadıklarını savundu. Sağlık ve Çalışma Bakanlıklarının, kime bağlı oldukları ile ilgili anlaşmaya varamamalarından dolayı ivediliğin alınamadığını söyleyen Canaltay, “Siz egolarınız yüzünden bu çocukların hayatlarının mahvolmasına neden oldunuz.” Şeklinde konuştu. Canaltay, çocuk suçluların yasasında sosyal hizmetler dairesi ve uzman psikoloğun olmadığını söyledi.

“CHARTER İZİNLERİNİ ALIN”

Turizmin de konuşulduğu programda Canaltay, uçak biletlerinin fiyatlarının çok yüksek olduğunu, charter seferlerinin izinlerinin alınması gerektiğini ve teşviklerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Resmiye Canaltay, operatörlerin 2017 yılından bu zamana teşviklerini alamadığını da dile getirdi.