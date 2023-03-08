Namık Kemal Lisesi’nde eğitim kurulacak 25 çadırda devam edecek

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu BRT’de ‘17. Saat’ programına katılarak okulların yapı denetimle ilgili hazırlanan rapora ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Namık Kemal Lisesi, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Karakol İlkokulu ve Cumhuriyet Lisesi eğitimlerin kurulacak çadırlarda süreceğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, “depremden sonra oluşan tedirginliğe bağlı olarak belli okullarda bazı değişikliğe gitmiştik. Yenierenköy, Yeniboğaziçi, Değirmenlik ve Dikmen’de bazı düzenlemeler yapmıştık. Bildiğiniz gibi Namık Kemal Lisesi, Dr. Fazıl Küçük, Karakol ilkokulunda ve Cumhuriyet Lisesinde bazı endişelerden dolayı öğrencilerin okula devam etmeme gibi durum ortaya çıkmıştı. Biz tabi ki öğrencilerimize okula dönün diyemedik. Nedeni de elimizde rapor yok idi” dedi.

Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi’nde Cuma günü ve dün akşamki toplantıda okul binalarının durumu ile ilgili belli ölçekte veriler verildiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Henüz daha bu veriler tamamlanmadı. Ancak zaman hızla geçiyor. 10 günü aşan bir zaman diliminde çocuklarımız okullarından koptular. Eğitime ara verdiler. Bunu durdurabilmek adına biz acil bir eylem planı yapabilmek adına Deprem Komitesi altında bir Alt Komite kurduk. Ve bugün sabah 09.00’dan itibaren çalışmaya başladık” diye konuştu.

Önümüzdeki hafta Pazartesi günü tüm öğrencilerin okullarda olmasını hedeflediklerini belirten Nazım Çavuşoğlu, “Çok kalabalık olan Namık Kemal Lisesine şuanda öğrenciler gitmiyor. Deprem komitesinden aldığımız verileri de değerlendirerek Namık Kemal Lisesinde 14 tane sınıfın herhangi bir risk taşımadığı kullanılabilir olduğu tespitinden sonra biz geriye kalan öğrencileri sığdırabilmek adına askerimizle temas ettik ve yarın 25 tane çadırı Namık Kemal Lisesinin bahçesine kuruyoruz. 30 Mart’a kadar eğitim böyle devam edecek. 30 Mart’tan sonra hemen Namık Kemal’in yanına yapılan Yonpaş Lisesi bize teslim edilecek ve 30 Mart’tan sonra Yonpaş Lisesi'nden 16 sınıfı alacağız. Ve çadırda öğrenim gören öğrenci sayısı çok az kalacak. Biz de bu arada Namık Kemal Lisesi’nin diğer sınıfları ile ilgili ileri tetkik çalışmalarını yapacağız. Ve ileri tetkik çalışmasından çıkan sonuçlara göre proje , tadilat, güçlendirme veya bilim insanları ne diyorsa onu yapacağız” dedi.

Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde de kültür derslerinin yapılabilmesi için 12 tane çadır kurulacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde de kültür derslerinin yapılabilmesi için 12 tane çadır kurulacağını açıkladı. Hafta sonuna kadar çadırları kurmaya hedeflediklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, Cumhuriyet Lisesi’ne de 14 tane çadır kurarak eğitimi başlatmak istediklerini söyledi

Nazım Çavuşoğlu, “Yeniceköy’de Eski Polis Okulu diye bilinen binanın durumunu tespit ettirmeye çalışıyoruz. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Engelliler Evi diye bilinen hiç kullanmadığı binayla ilgili çalışmalar devam ediyor. Cumhuriyet Lisesi’nin de ileri tetkikleri yapılacak ve buna bağlı olarak bilim insanlarının söylediği görüşler doğrultusunda yolumuza devam etmiş olacağız” dedi.

Karakol İlkokulu'nda da bir sorun olduğuna değinen Bakan Çavuşoğlu, “Karakol İlkokul'unda 7 sınıfımız aktif ve şuan dönüşümlü olarak devam ediyoruz.Oraya da 4 çadır kurarak tamamen eğitimi normale çevirmeyi düşünüyoruz. Şuanda bize ulaşan veriler ışığında sorunlu gördüğümüz veya ileri tetkik ihtiyacı görülen yerlerde yapacağımız işler bunlardır” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Okulların raporları tamamen teyit olup, sağlıklı değerlendirmeler ortaya çıktıkça ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Eğitimin devam edebilmesi için 4 okula prefabrik sınıflar yapılırken, diğer 4 okula da çadırlar kurulacağını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Deprem Komitesi’nin belirlediği riskli sınıflar ortaya net olarak kondukça biz bunun devamını getireceğiz. Belki bazı okullarda prefabrik sınıflar yapacağız. Bazı okullarda çadır kuracağız ama şuanda bu kadar kısa sürede prefabrik yapma şansımız olmadığı için Pazartesi gününe çadırları kurarak, eğitime başlama sürecine geçeceğiz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu bir soru üzerine ülkede çadır sayısının sınırlı olduğunu ancak ihtiyaç oldukça edinmeye çalışacaklarını söyledi. Nazım Çavuşoğlu “Türkiye’deki bazı çadır üreticileriyle konuştuk. Ve çadır istediğimizi ilettik. İstediğimiz sınıf modeli çadırları çalışıyorlar. Türkiye’deki yetkililerle görüşüp çadırların buraya teminini sağlayacağız. Güvenli ve eğitimde en az kayıpla bu süreci atlatmayı amaçlıyoruz” dedi.

BRT