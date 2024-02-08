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NASA bütçe kesintileri nedeniyle 530 kişiyi işten çıkarıyor

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NASA, Jet Propulsion Laboratuvarı (JPL) çalışanlarının 530'unun bütçe kesintileri nedeniyle işten çıkarılacağını duyurdu.
NASA bütçe kesintileri nedeniyle 530 kişiyi işten çıkarıyor

California Teknoloji Enstitüsü ile birlikte çalışan ve federal olarak finanse edilen araştırma ve geliştirme laboratuvarı, Kongre'den fon sağlanmasına ilişkin 2024 mali yılı ödenek anlaşmasında büyük bir bütçe kesintisi olduğunu açıkladı.

JPL, bu hafta yüklenici iş gücünün bir parçası olan yaklaşık 40 kişinin daha işten çıkarılacağını söyledi ve personel azaltımını "acı verici ancak NASA'nın bütçeyi aşmamasını sağlayacak gerekli ayarlamalar" olarak nitelendirdi.

JPL yöneticisi Laurie Leshin, çalışanlara gönderdiği bir notta şunları söyledi:

"Bu kesintiler, son aylarda harcamalarımızı azaltmaya çalışırken yapmak zorunda kaldığımız en zorlu kesintiler arasında yer alıyor." 

JPL daha önce Mars Örnek İadesi (MSR) projesini Kongre'ye finansman taleplerine dahil etmişti; bu proje, bileşimlerini daha fazla incelemek için Kızıl Gezegenden örnekleri Dünya'ya geri getirmeyi hedefliyor.

NASA, JPL'den MSR için 2024 mali yılında 300 milyon dolar ayırmasını istemişti; bu, 2023'e kıyasla yaklaşık yüzde 63'lük bir kesintiydi.

JPL, ilk Amerikan uydusunu inşa etme ve Mars yüzeyine ilk inen Viking uzay aracını tasarlama ve uzaktan çalıştırma konusunda itibar sahibi.

JPL ayrıca Jüpiter ve uydularını incelemek üzere yola çıkan Galileo sondasını da başlattı. 

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