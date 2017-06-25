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Neofitu: “Çözümün uygulanmasını garanti edecek mekanizma talep etmeliyiz”

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Neofitu: “Çözümün uygulanmasını garanti edecek mekanizma talep etmeliyiz”
DİSİ Başkanı Averof Neofitu, özellikle kendilerinin, çözümün uygulanmasını garanti edecek bir mekanizma talep etmeleri gerektiğini savundu.

Haftalık olarak yayımlanan Kathimerini gazetesine konuşan Neofitu, Kıbrıs sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteye göre Neofitu, Crans-Montana’da yapılacak konferans öncesinde gelişmelerin olabileceği konusunda ihtiyatlı iyimserliğe sahip olduğunu belirtti.

Bunun iki sebebinin olduğunu söyleyen Neofitu, ilk olarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kararlılığını bildiğine, ikinci olarak da Türkiye’nin de Crans-Montana’ya gidilmesinde hemfikir olduğuna işaret etti.

Türkiye’nin sabit tezlerine bağlı kalması ve pozisyonunu değiştirmemesi durumunda çıkmaz olacağını savunan Neofitu, bunun, Türk tarafının omuzlarında ağırlık yapacağı görüşünü dile getirdi.

Durumun, özlü ve çok hassas konular söz konusu olduğundan zor olduğunu ifade eden Neofitu, Kıbrıs sorununa bir anlaşma bulunması durumunda kendilerinin, çözümün uygulanmasını garanti edecek bir mekanizma istemeleri gerektiğini öne sürdü.

Bu ifadelerini detaylandırmasının istenmesi üzerine Neofitu, kendilerinin,yani Kıbrıs Rum tarafının bir anlaşmayla hem toprak, hem mülk, hem de Türk ordusunun geri çekilmesini elde edeceklerini savunarak, üzerinde anlaşmaya varılanların uygulanmasını sağlayacak bir uluslararası ya da Avrupai mekanizmanın olması gerektiğini öne sürdü.

Neofitu, İsviçre’ye gidişin sondajla aynı tarihlere denk gelmesinin bir alakasının olup olmadığı sorusuna ise, “Hiçbir alakası yok” yanıtını verdi.

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