Neofitu: “Meclis kendini feshetsin”

Kooperatif bankasının geldiği durumun ve bu konuda hazırlanan Sayıştay raporunun ele alındığı dünkü Rum Meclisi oturumunda tansiyon yükselince, DİSİ Başkanı Averof Neofitu Anayasanın 67’nci maddesine atıf yaparak, “meclisin kendi kendini feshetmesi ve AP seçimlerinin yapılacağı 26 Mayıs’ta genel seçimlerin de yapılmasını” önce siyasi partilere önerdi, ardından bu öneriyi şahsen yapacağını açıkladı.

Anayasa’nın 67’nci maddesi uyarınca, 55 üyeli Rum meclisi, 28 üye’nin oyu ile kendi kendini feshedebiliyor.

Meclis, birleşiminde AKEL, DİKO ve EDEK’in Kooperatifin geldiği durumdan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’i suçlayıp Yeorgiadis’in görevden alınmasını istedikleri bir kararı oyçokluğuyla geçirdi, Vatandaşlar İttifakı ve Ekologlar ise siyasi partileri suçladı.

Politis ve diğer gazetelere göre, bu çıkışı, gerek siyasi partiler, gerek sosyal medya üzerinden halk arasında tepkilere neden olan Neofitu, Politis’e yaptığı açıklamada, önerisinin basit bir maytap olmadığını belirterek, kooperatifin geldiği noktada siyasi partilerin siyasi sorumluluğu olduğundan söz eden Vatandaşlar İttifakı ve Ekologlar’ı, meclise, kendi kendini feshetme önergesi vermeye çağırdı.

Bağımsız milletvekili Anna Theologu da meseleyi, mecliste boş bulunan bir sandalye konusuyla bağlayarak, sosyal medya hesabından, meclisin kendi kendini feshetmesi önergesinin meclise gelmesi halinde destek vereceğini açıkladı.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, meydan okumasından geri adım atmayacağını belirterek, Averof Neofitu’yu, böyle bir öneri sunmaya çağırdı ve bu takdirde konunun parti organlarında görüşüleceği sözünü verdi. Ekologlar ve Vatandaşlar İttifakı Neofitu’yu akrobasi yapmak ve iletişim oyunu oynamakla suçladı. AKEL, Neofitu’nun sadece hedef şaşırtmaya çalıştığı görüşünü ortaya koydu. DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Neofitu’nun önerisinde hiçbir mantık bulunmadığını, Sayıştay raporuna göre kooperatifin durumundan hükümet ve maliye bakanının sorumlu olduğunu ve istifa etmesi gereken biri varsa onun da Bakan Yeorgiadis olduğunu söyledi.