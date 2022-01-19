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New York Başsavcılığı: Trump'ın Şirketlerinden 'Sahte Veya Yanıltıcı' Beyanlarda Bulunuldu

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New York Başsavcılığının, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın şirketlerinin kredi ve vergi avantajı elde etmek için varlık değerleri konusunda "sahte veya yanıltıcı" beyanlarda bulunduğuna dair kanıtlara ulaştığı belirtildi.
New York Başsavcılığı: Trump'ın Şirketlerinden 'Sahte Veya Yanıltıcı' Beyanlarda Bulunuldu

New York Başsavcısı Letitia James’in ofisi tarafından mahkemeye sunulan belgelerde, Trump'ın şirketlerinin uygun şartta kredi almak için varlıkların değerini abarttığı veya vergi indirimi amacıyla taşınmazların değerini düşük gösterdiği üzerine kanıtlar sunulduğu kaydedildi.

Belgelerde ayrıca, yönetici kapasitesinde Trump organizasyonu içinde yer alan Trump’ın kızı Ivanka ile oğulları Donald Jr. ve Eric Trump’ın da bu işlemlere dahil olduğuna işaret edildi.

New York Başsavcılığı, 3 Ocak’ta, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma kapsamında, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ve kızı Ivanka Trump'ın mahkemede ifade vermelerini talep etmişti.

Trump'ın aile şirketi Trump Organization'da yönetici olan diğer oğlu Eric Trump da daha önce konuyla ilgili mahkemeye çağrılmış ve 2020 sonunda ifadesi alınmıştı.

Mahkemeye sunulan belgelere göre, eyalet yetkililerinin Trump’ın şirketleri aleyhine sivil bir dava açıp açmayacağı henüz bilinmiyor.

Trump, şirketlerine karşı bu soruşturmaların “siyasi” amaçlı yapıldığını ve anayasal haklarının ihlal edildiğini savunuyor.

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