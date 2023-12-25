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New York Times: Putin aracılar yoluyla ateşkese hazır olduğunu söylüyor

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ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kamuoyu önünde Ukrayna'daki hedeflerine ilişkin kararlı bir imaj çizse de, arka planda ateşkes teklifi yaptığını öne sürdü.
New York Times: Putin aracılar yoluyla ateşkese hazır olduğunu söylüyor

Haberde Putin'in eylülden bu yana, aracılar yoluyla, cephe hattındaki çatışmaları durduracak bir ateşkese açık olduğu yönünde mesajlar yolladığı iddia edildi.

New York Times, Putin'in ateşkes için mesaj gönderdiği iddiasını Kremlin'e yakın iki Rus eski yetkiliye ve Rus liderin elçilerinden gelen mesajları alan Amerikalı ve uluslararası yetkililere dayandırdı.

2022 sonbaharında ateşkes için nabız yokladı

Gazeteye konuşan Amerikalı yetkililer, Rusya'nın ilk olarak 2022 sonbaharında bir ateşkes anlaşması için nabız yokladığını öne sürdü. Kaynaklar, Putin'in o dönem Rusya'nın el geçirdiği topraklardan memnun olduğunu ve bu mesajın Washington'a iletildiğini aktardı.

Gazete, Kremlin yönetiminin kamuoyuna savaşa devam mesajı verse de, Ukrayna'da zafer ilan ederek savaşı bitirmek istediğini öne sürdü.

Geçen sonbaharda Rus yetkililerle bir araya gelen bir uluslararası yetkili NYT'ye yaptığı açıklamada, "Görüşmelerde, ateşkes müzakerelerine hazır olduklarını söylüyorlar. Savaş sahasında oldukları yerlerde kalmak istiyorlar" ifadesini kullandı.

Haberde, daha önce işgal edilen tüm toprakları geri kazanmayı vadeden Ukrayna yönetiminin böyle bir anlaşmayı kabul edip etmeyeceğinin belirsiz olduğuna dikkat çekildi.

"Rusya yeniden ilerleme sağlarsa ateşkesten vazgeçer"

Gazeteye konuşan Rus eski yetkililer, Rus güçlerinin sahada yeniden ilerleme sağlaması durumunda Putin'in ateşkes konusundaki fikrini değiştirebileceğini söyledi.

Eski bir üst düzey Rus yetkili konuyla ilgili NYT'ye yaptığı açıklamada, "Şu anki pozisyonlarda kalmayı gerçekten istiyor. Ancak bir metre bile geri çekilmeye razı değil" ifadelerini kullandı.

"Putin gerçekten de müzakereye hazır"

New York Times'ın konuyla ilgili ulaştığı Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise, yolladığı sesli mesajda, "Sunduğunuz tezler kavramsal olarak doğru değil" derken, Putin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı Rusya'nın savaş hedeflerinin değişmediği yönündeki konuşmasını işaret etti.

Peskov, "Putin gerçekten de müzakereye hazır. Bunu söyledi. Rusya hazır olmayı sürdürecek, özellikle de kendi hedeflerini gerçekleştirmek için" diye konuştu.

Gazeteye konuşan ABD'li yetkililer, Putin'in pozisyonunun son dönemde değiştiğini ve Rus liderin artık Zelenskiy hükümetinin değişmesini talep etmediğini vurguladı.

ABD'li yetkililer Putin'in ateşkes anlaşmasıyla Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'sinin Rusya kontrolünde kalmasını sağlamaya çalıştığını savundu. 

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