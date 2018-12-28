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New York'ta korkutan gizemli mavi ışığın nedeni belli oldu

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New York semalarını akşam saatlerinde kaplayan ve çevre sakinlerinde paniğe yol açan mavi ışığın bir trafo patlaması sonucu olduğu ortaya çıktı.
New York'ta korkutan gizemli mavi ışığın nedeni belli oldu

ABD'nin en büyük kentlerinden New York semalarında akşam saatlerinde sıra dışı bir mavi ışık belirdi.

Sosyal medya kullanıcıları Manhattan, Queens ve Astoria bölgelerinden net şekilde görülen ışığın görsellerini paylaşırken, kaynağı bilinmeyen ışık kent sakinlerinde paniğe yol açtı.

Aynı saatlerde Queens'de elektrik kesintisi de yaşandı.

New York Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, ışığın, elektrik dağıtıcısı Con Edison'ın Queens'deki tesisindeki bir trafoda meydana gelen patlamadan kaynaklandığı bildirildi.

Patlama sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, olayda kimsenin yara almadığı da kaydedildi.

Sosyal medyada ise bazı kullanıcılar ışığın uzaylı istilasından kaynaklanabileceğinden şüphelendi. Bunun üzerine New York Polis Departmanı esprili bir tweet atarak  ışığın nedenini açıkladı ve "Şüpheniz olmasın, uzaylıların inmesini engelledik" mesajını paylaştı. 

Sosyal medyada kullanıcıların kameralarına yansıyan anlar ise şu şekilde: 

Appears to be an explosion at the con Ed plant in Astoria @ConEdison… Bright as day. Sounded like a transformer. #breakingnews #astoria #nyc @channelpic.twitter.com/4jZ54iMExU

 

 

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