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New York'ta Koronavirüs'ten hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülmeye başlandı

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New York'ta Koronavirüs'ten hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülmeye başlandı
New York'ta Koronavirüs'ten hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülmeye başlandı

Dünyada Koronavirüs salgınının etkisini en sert biçimde hisseden şehir olan New York'ta salgın nedeniyle hastanelerdeki morglarda yer kalmadığı için, hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülmeye başlandı.

Havadan çekilen görüntülerde korucu giysi giyen çalışanların merdivenle dev bir çukura inerek tabutları yerleştirdiği görüldü.

Toplu mezarların açıldığı noktanın Hart Adası'nda olduğu belirtildi. Hart Adası'ndaki toplu mezarlara normal şartlarda kimsesiz olan veya cenaze masraflarını karşılayamayan vatandaşlar gömülüyor.

Hart Adası'ndaki defin işlemlerini geçmişte Rikers Cezaevin'deki mahkumlar yapıyordu, ancak yoğunluk sebebiyle Koronavirüs'ten hayatını kaybedenleri taşeron işçilerin gömdüğü bildirildi.

New York Şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio bu haftanın başında, "Geçici definler yapılabilir. Bunun için geçmişte genelde Hart Adası kullanıldı" demişti.

New York eyaletinde İspanya, İtalya ve Çin'in tamamından daha fazla vaka bulunuyor. Eyalette şu ana kadar 159 bin 937 vaka tespit edildi ve 7 bin kişi hayatını kaybetti.

ABD genelinde 462 binden fazla vaka görüldü ve 16 bin 500'den fazla ölüm yaşandı.

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