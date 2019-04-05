  • BIST 98.963
  • Altın 232,117
  • Dolar 5,5893
  • Euro 6,2744
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

New York'ta 'Mueller Raporu'nun tamamının halka açılmasını talep eden protestolar düzenlendi

» »
2 yıl süren sürecin ardından sadece 4 sayfalık özet açıklanmıştı
New York'ta 'Mueller Raporu'nun tamamının halka açılmasını talep eden protestolar düzenlendi

New York'ta özel savcı Robert Mueller’in hazırlayıp Adalet Bakanlığına sunduğu Rusya soruşturması raporunun tamamının açıklanması için protesto gösterisi düzenlendi.

New York'ta toplanan göstericiler, yaklaşık 2 yıl süren soruşturmanın ardından raporun 4 sayfalık özetinin açıklanmasını protesto etti.

Raporun tamamının kamuoyu ile paylaşılması için yürüyen göstericiler, "Halkın gerçeği görmesi amacıyla Mueller raporunun tamamının açıklanmasını" talep etti.

ABD Adalet Bakanı William Barr, Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'in yaklaşık 400 sayfalık raporunun nisan ayı ortalarında açıklanacağını, gizli kalması gerektiğini düşündükleri belirli yerlerin ise paylaşılmayacağını duyurmuştu.

Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinde, Trump'ın seçim kampanya ekibi ile Ruslar arasında gizli iş birliği olduğu iddiaları üzerine 17 Mayıs 2017'de özel yetkili savcı Mueller'in başlattığı soruşturma 22 Mart'ta tamamlanmıştı.

ABD Adalet Bakanı William Barr, Kongre üyelerine Rusya soruşturması raporuna ilişkin gönderdiği mektubunda, Trump veya başkanlık seçimleri kampanyasında görevli herhangi bir kimsenin seçimle ilgili olarak Rusya ile iş birliği yaptığının tespit edilmediğini bildirmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'nin en yüksek dağındaki 66 ton donmuş insan dışkısı açığa çıkacak02 Nisan 2019 Salı 09:06
  • Yolsuzluk skandalında Kanada Başbakanı Trudeau üzerindeki baskı büyüyor30 Mart 2019 Cumartesi 17:08
  • Venezuela'da muhalif lider Guaido 15 yıl süreyle kamuda çalışmaktan men edildi29 Mart 2019 Cuma 09:38
  • Rusya: Venezuela'ya meşru hükümetle ilişkimiz çerçevesinde asker gönderdik28 Mart 2019 Perşembe 14:35
  • NASA 2 ay boyunca otel odasında yatıp 100 bin TL kazanacak gönüllüler arıyor28 Mart 2019 Perşembe 12:51
  • ABD F-35 preojesinde Türkiye'ye alternatif arıyor28 Mart 2019 Perşembe 11:05
  • Pompeo: "Venezüella'da iktidarı değiştirmek için 500 milyon dolar harcayacağız"27 Mart 2019 Çarşamba 22:11
  • Trump'tan tehdit: Rusya'nın Venezuela'dan çekilmesi gerek, her türlü yönteme başvurabiliriz27 Mart 2019 Çarşamba 21:00
  • Venezuela'da halk darbe girişiminde bulunan Guaido'nun aracını tekmeledi27 Mart 2019 Çarşamba 18:29
  • ABD’den iki Türkiye merkezli şirkete yaptırım27 Mart 2019 Çarşamba 12:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti