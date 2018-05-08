Nidai Şemi “Anılardaki Efsaneler-Namık Kemal Lisesi” kitabını başkan Arter’e takdim etti

1968-1978 yıllarında Namık Kemal Lisesi’nde görev almış eski sporcuların bir araya geleceği “Anılardaki efsaneler buluşması” etkinliği ise Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla 14 Mayıs saat 18:30’da Namık Kemal Lisesi’nde yapılıyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, 2 yılı aşkın bir süre çalışarak Namık Kemal lisesinin 10 yıllık dönemini kapsayan Anılardaki efsaneler isimli kitabı hazırlayan Şemi’ye kütüphanelerimize yeni bir kitap kazandırdığı için Gazimağusa halkı adına teşekkür etti. O dönemdeki arşivleri tarayan ve araştırmalar yapan Nidai Şemi’nin büyük emekleriyle çok güzel bir eserin ortaya çıktığını söyleyen Başkan İsmail Arter, kitap sayesinde efsanelerin buluşması etkinliğiyle o dönemdeki sporcuların da bir araya geleceğini, etkinlikle Gazimağusa için büyük değer olan sporcularımızı unutmadığımızı göstereceğimizi söyledi. Kitaba meclis üyelerinin oy birliğiyle destek verdiklerini ifade eden Başkan İsmail Arter, kendi değerlerimizin bilinmesi konusunda üzerlerine düşeni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Nidai Şemi, Namık Kemal Lisesi’nde takımlarda yer almış, büyük başarılar elde etmiş ve okulun tarihine mal olmuş unutulmaya yüz tutmuş eski sporcuları hatırlatmak için uzun süredir böyle bir çalışmayı yapmak istediğini ifade ederek, ulaşabildiği eski sporcularla görüştüğünü, arşivleri taradığını ve kitabı 2.5 yılda tamamladığını söyledi.

Kitabın hazırlık aşmasında görüştükleri Başkan İsmail Arter’in çalışmaya destek vereceğini söylediğini aktaran Şemi, kitabı Başkan İsmail Arter’in katkılarıyla bastıklarını ifade etti. Çalışmanın 2. aşamasının eski sporcuları biraraya getirip hem nostalji yaşatmak hem de onlara kitap takdim etmek olduğunu ifade eden Şemi, eski sporcuların bundan çok heyecan duyduğunu, hatta 3 eski sporcunun Londra’dan ülkeye geleceğini söyledi. Şemi, Namık Kemal Lisesi’nde okuyan Başkan İsmail Arter’in de o yılların heyecanını yaşadığını ve onun da anılarının canlanacağını ifade etti. 14 Mayıs akşamı yapacağı anılardaki efsaneler buluşması etkinliği ile hedeflerine ulaşacağını ifade eden Şemi, Başkan İsmail Arter’e destek ve katkıları için tekrardan teşekkür etti.