Nijerya'da 46 mahkuma Demokrasi günü affı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Demokrasi Günü dolayısıyla 46 mahkum affedildi. Affedilenlerin arasında idam ve müebbet cezaları alan mahkumların da bulunduğu öğrenildi.

Ülkenin Adamawa ve Ogun eyaletlerinde 12 Haziran Demokrasi Günü dolayısıyla birçoğu adi suçlardan mahkum 46 kişiye af çıkarıldı ve 7 kişinin idam cezası kaldırıldı.

Adamawa Valisi Ahmadu Fintiri, Demokrasi Günü vesilesiyle bir mahkumun idam cezasını kaldırıldığını, 6 kişinin affedildiğini açıkladı.

Ogun Valisi Dapo Abiodun ise bugünün anlam ve önemi için eyalette bulunan farklı ceza evlerinde bulunan 40 mahkuma af çıkarıldığını kaydederek, 6 kişinin idam cezasını da kaldırıldığını söyledi.

Affedilenlerin arasında idam ve müebbet cezaları alan mahkumlar da bulunuyor.