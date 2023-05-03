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Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorunuyla ilgili iki önemli ziyaretten ilki için Fransa’da

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs sorunuyla ilgili iki önemli ziyaretinden ilki için Fransa’ya gittiği bildirildi.
Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorunuyla ilgili iki önemli ziyaretten ilki için Fransa’da

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugün, Fransa Başkanlık Sarayı Elysee’de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geleceğini ve görüşmede, Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına daha aktif şekilde müdahil olmasıyla ilgili önerisini detaylı şekilde anlatacağını yazdı.

Gazete, Hristodulidis ile Macron’un görüşmenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunacağını belirterek, ardından çalışma yemeği düzenleneceğini kaydetti.

Haberde, Hristodulidis’in Fransa temasları çerçevesinde Fransa’da yaşayan Kıbrıslı Rumlarla bir araya geleceği ve TOTAL şirketinin üst düzey yetkilileriyle görüşeceği ifade edildi.

Gazete, Hristodulidis’in Fransa’nın ardından Londra’ya geçeceğini ve İngiltere Kralı III. Charles’ın taç giyme törenine katılacağını yazdı.

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