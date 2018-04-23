Nobel Kimya Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ülkemizde

2015 Nobel Kimya Ödülünün sahibi Prof.Dr. Aziz Sancar, Yakın Doğu Üniversitesi’nde konferans vermek üzere KKTC’ye geldi. Prof. Dr. Aziz Sancar Yakın Doğu İlkokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılacak

Kuzey Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik bölümü öğretim üyesi 2015 Nobel Kimya ödülü sahibi bilim insanı Prof.Dr. Aziz Sancar, Yakın Doğu Üniversitesi ilkokulunda bugün saat 16:00’da gerçekleşecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılacak.

Prof.Dr. Aziz Sancar ayrıca, 25 Nisan 2018 Saat 14:00’da Yakın Doğu Üniversitesinde konferans verecek, 27 Nisan 2018 Saat 11:00’de de öğrencilerle buluşarak Nobel’e giden yolu, bilgi ve birikimlerini paylaşacak…

Aziz Sancar Kimdir?

Aziz Sancar, 8 Eylül 1946’da Mardin’in Savur ilçesinde sekiz çocuklu bir ailenin yedinci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk eğitimini Mardin’de tamamladı.

1963 yılında girdiği İstanbul Tıp Fakültesini 1971 yılında bitirdikten sonra Savur’da iki yıl doktorluk yaptı ve eğitim için ABD’ye, Dallas’a giderek Teksas Üniversitesinde Moleküler Biyoloji dalında doktora yaptı.

Daha sonra, Yale Üniversitesi’nde DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı.

Ardından, DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarını sürdürdü. 400 civarında makale ve 33 kitap yayınladı.

Kuzey Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik bölümü öğretim üyesi bilim insanı Prof.Dr. Aziz Sancar, Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülmüştü..

Sancar ödülünü Amerikalı Paul Modrich ve İsveçli Tomas Lindahl ile birlikte İsveç Kralı 16’ncı Gustaf’ın elinden aldı. Aziz Sancar, Nobel Ödülü alan Türkiye doğumlu ilk bilim insanıdır. Daha önce Orhan Pamuk Edebiyat alanında bu ödülüne layık görüldü.

Prof. Dr. Aziz Sancar, Nobel Kimya Ödülü’nün madalya ve sertifikasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle, Anıtkabir Komutanlığına takdim etti.

Sancar daha önce de kanser tedavisinde ‘ritmik saat’ buluşunu yapmış, ‘DNA tamiri’ ve ‘hücre döngüsü kontrol noktası’ gibi konularda yaptığı çalışmalarla da adını daha öncede duyurmuştu.

Prof.Sancar, Kuzey Carolina Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Biyofizik bölümünde çalışmalarını sürdürürken 2008 yılında kendi birikimi ile Chapel Hill kasabasında bir ev satın aldı. Buraya Carolina Türk Evi adını verdi. Amerikalı eşi Gwen ile birlikte ABD’ye doktora için giden Türk öğrenciler kendi yaşadığı zorlukları yaşamasın diye evini o çocuklara açtı ve burayı hem yurt hem de kültür merkezi olarak kullanmaya başladı. Prof.Dr. Aziz Sancar Gwen Boles Sancar ile evli ve bir kız babasıdır

Ödülleri ise;

1984 – ABD Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation) Genç Araştırmacı Ödülü

1990 – Amerikan Fotobiyoloji Derneği (American Society for Photobiology) Ödülü

1995 – ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (National Institutes of Health) Ödülü

1997 – TÜBİTAK Ödülü

2004 – ABD Fen ve Sosyal Bilimler Akademisi Ödülü

2005 – ABD Ulusal Bilimler Akademisi üyesi

2006 – TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Ödülü

2007 – Vehbi Koç Ödülü

2015 – Nobel Kimya Ödülü