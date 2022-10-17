Nöbetçi eczane (17 Ekim 2022)

LEFKOŞA
GALEN ECZANESİ / Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı / (0392) 227 26 03
LA PHARMA ECZANESİ / Şht. Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy / (0392) 223 14 14
SEV ECZANESİ / Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zefhyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Kermiya / (0392) 223 86 75
GİRNE
İBRAHİM BARDAK ECZANESİ / Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A /
(0533) 851 76 08
İLGEN ECZANESİ / Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı / (0392) 815 81 18
ÖZENİR ECZANESİ / Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta / (0542) 876 06 60
MAĞUSA
SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ / Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı / (0392) 365 42 80
TANYA SALİMER ECZANESİ / 15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal /
(0392) 366 99 88
GÜZELYURT
KIVANÇ UFUK ECZANESİ / Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı / (0392) 714 18 94
LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ / Dr. İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 / (0533) 882 94 56
İSKELE
SELİN ECZANESİ / Şht. Mustafa Orhan Cad.No:5 / (0392) 371 28 56
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.