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Nöbetçi eczane (17 Ekim 2022)

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Nöbetçi eczane (17 Ekim 2022)
Nöbetçi eczane (17 Ekim 2022)

LEFKOŞA

GALEN ECZANESİ / Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı / (0392) 227 26 03

LA PHARMA ECZANESİ / Şht. Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy / (0392) 223 14 14

SEV ECZANESİ / Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zefhyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Kermiya / (0392) 223 86 75


GİRNE

İBRAHİM BARDAK ECZANESİ / Sakarya Sok. Yukarı Girne Ayşan Keskinel Apt. No:5A /
(0533) 851 76 08

İLGEN ECZANESİ / Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı / (0392) 815 81 18

ÖZENİR ECZANESİ / Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta / (0542) 876 06 60


MAĞUSA

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ / Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı / (0392) 365 42 80

TANYA SALİMER ECZANESİ / 15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal /
(0392) 366 99 88


GÜZELYURT

KIVANÇ UFUK ECZANESİ / Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı / (0392) 714 18 94


LEFKE

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ / Dr. İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 / (0533) 882 94 56


İSKELE

SELİN ECZANESİ / Şht. Mustafa Orhan Cad.No:5 / (0392) 371 28 56

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