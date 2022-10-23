Nöbetçi Eczane (23 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ
|23.10.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 224 06 11
|Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli
İZEM ECZANESİ
|23.10.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 00 40
|İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı
LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
|23.10.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 224 09 88
|Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
|23.10.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 41 42
|Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
ÖZENİR ECZANESİ
|23.10.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0542) 876 06 60
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
|23.10.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 20 25
|Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
İNEM MİMAR ECZANESİ
|23.10.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0548) 842 27 95
|Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa
UMUT ECZANESİ
|23.10.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 23 69
|Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
ERİN ECZANESİ
|23.10.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 70 52
|Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SIDIKA UMAR ECZANESİ
|23.10.2022 (Pazar)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 723 79 97
|Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
|23.10.2022 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0539) 105 48 88
|Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ
BUĞRA ECZANESİ
|23.10.2022 (Pazar)
|08:00 - 19:00
|(0392) 377 88 25
|Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
|23.10.2022 (Pazar)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 22 24
|Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
|23.10.2022 (Pazar)
|08:00 - 16:00
|(0533) 855 72 12
|8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
|23.10.2022 (Pazar)
|08:00 - 00:00
|(0533) 821 96 06
|Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
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