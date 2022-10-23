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Nöbetçi Eczane (23 Ekim 2022)

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Nöbetçi Eczane (23 Ekim 2022)
Nöbetçi Eczane (23 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

EMEL ATAÇAĞ ECZANESİ

 23.10.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 224 06 11
 Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli

İZEM ECZANESİ

 23.10.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 00 40
 İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

 23.10.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 224 09 88
 Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

 23.10.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 41 42
 Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

ÖZENİR ECZANESİ

 23.10.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0542) 876 06 60
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

 23.10.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 20 25
 Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

İNEM MİMAR ECZANESİ

 23.10.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0548) 842 27 95
 Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa

UMUT ECZANESİ

 23.10.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 23 69
 Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

ERİN ECZANESİ

 23.10.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 70 52
 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

SIDIKA UMAR ECZANESİ

 23.10.2022 (Pazar)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 723 79 97
 Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

 23.10.2022 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0539) 105 48 88
 Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ

BUĞRA ECZANESİ

 23.10.2022 (Pazar)
 08:00 - 19:00
 (0392) 377 88 25
 Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 23.10.2022 (Pazar)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 22 24
 Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

 23.10.2022 (Pazar)
 08:00 - 16:00
 (0533) 855 72 12
 8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

 23.10.2022 (Pazar)
 08:00 - 00:00
 (0533) 821 96 06
 Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
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