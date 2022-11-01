Nöbetçi Eczaneler (1 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ADAHAN ECZANESİ
|01.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 37 00
|Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
DAĞMAN ECZANESİ
|01.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 330 10 22
|Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu Ortaköy cAMİİ SIRASI aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı Gülşenoğulları Baklava Karşısı Ortaköy
DERYA ECZANESİ
|01.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 61 98
|Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
|01.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0533) 839 19 60
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
AYDIN LİFE ECZANESİ
|01.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 73 50
|Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda
BAŞAK ECZANESİ
|01.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 36 20
|Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
BURCU GÖKALP ECZANESİ
|01.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 69 39
|Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3
KARAKOL ECZANESİ
|01.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 65 19
|Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
|01.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 20 00
|Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ULUS ECZANESİ
|01.11.2022 (Salı)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 49
|Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
|01.11.2022 (Salı)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 22 24
|Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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