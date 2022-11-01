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Nöbetçi Eczaneler (1 Kasım 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (1 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (1 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ADAHAN ECZANESİ

 01.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 37 00
 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

DAĞMAN ECZANESİ

 01.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 330 10 22
 Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu Ortaköy cAMİİ SIRASI aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı Gülşenoğulları Baklava Karşısı Ortaköy

 

DERYA ECZANESİ

 01.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 61 98
 Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

 01.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0533) 839 19 60
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

 

AYDIN LİFE ECZANESİ

 01.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 73 50
 Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda

 

BAŞAK ECZANESİ

 01.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 36 20
 Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

BURCU GÖKALP ECZANESİ

 01.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 69 39
 Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3

 

KARAKOL ECZANESİ

 01.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 65 19
 Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

 01.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 20 00
 Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

 01.11.2022 (Salı)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 49
 Ecevit cad. N0:11 Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 01.11.2022 (Salı)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 22 24
 Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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