Nöbetçi Eczaneler (10 Haziran 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ALPDOĞAN ECZANESİ
|10.06.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 330 10 36
|Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ
|10.06.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 36 63
|Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LADEN AKBATUR ECZANESİ
|10.06.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 25 75
|Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GİRNE BÖLGESİ
MELİZ 2 ECZANESİ
|10.06.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 862 28 82
|Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ÖZENİR ECZANESİ
|10.06.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
|10.06.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 816 12 13
|Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
|10.06.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 68 38
|Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
HALKIN ECZANESİ
|10.06.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 01 12
|2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa
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GÜZELYURT BÖLGESİ
SERCAN AVCI ECZANESİ
|10.06.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 48 94
|Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
ULUS ECZANESİ
|10.06.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 49
|Ecevit cad. N0:11 Lefke
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ÜST MESARYA BÖLGESİ
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
|10.06.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0392) 232 35 00
|79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
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ALT MESARYA BÖLGESİ
SERVET GÖKŞİN ECZANESİ
|10.06.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0533) 830 84 01
|Dilekkaya Lefkoşa
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İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
|10.06.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00
|(0539) 109 95 77
|Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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