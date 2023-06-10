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Nöbetçi Eczaneler (10 Haziran 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (10 Haziran 2023)
Nöbetçi Eczaneler (10 Haziran 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ALPDOĞAN ECZANESİ

 10.06.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 330 10 36
 Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ

 10.06.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 36 63
 Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LADEN AKBATUR ECZANESİ

 10.06.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 25 75
 Bakanlıklar yolu Başbakanlık önü Selçuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

MELİZ 2 ECZANESİ

 10.06.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 862 28 82
 Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ÖZENİR ECZANESİ

 10.06.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

 10.06.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 816 12 13
 Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

 10.06.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 68 38
 Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

HALKIN ECZANESİ

 10.06.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 01 12
 2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

SERCAN AVCI ECZANESİ

 10.06.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 48 94
 Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

 10.06.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 49
 Ecevit cad. N0:11 Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

 10.06.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 232 35 00
 79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ALT MESARYA BÖLGESİ

SERVET GÖKŞİN ECZANESİ

 10.06.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0533) 830 84 01
 Dilekkaya Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 10.06.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00
 (0539) 109 95 77
 Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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