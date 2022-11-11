  • BIST 4.467,10
  • Altın 1047.23
  • Dolar 18.5164
  • Euro 18.9192
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Nöbetçi Eczaneler (11 Kasım 2022)

» »
Nöbetçi Eczaneler (11 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (11 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

 11.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 61 61
 Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy

 

İSMET ECZANESİ

 11.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 15 40
 Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa

 

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

 11.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 330 08 30
 Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

 11.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0533) 858 52 08
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

 

MELİS UZUN ECZANESİ

 11.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 97 77
 Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne

 

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

 11.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 08 50
 Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ASLI EREN ECZANESİ

 11.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 47 47
 Ziya Gökalp Cad.Canbulat No:41 GaziMağusa

 

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

 11.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 36 31
 Hasan Barbaçolli Sok.Sakarya Döveç 48 Apt.B Blk Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

İNCİ ECZANESİ

 11.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 32 52
 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

 11.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 49
 Ecevit cad. N0:11 Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 11.11.2022 (Cuma)
 08:00 - 22:00
 (0533) 834 82 51
 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler (5 Kasım 2022)05 Kasım 2022 Cumartesi 09:48
  • Nöbetçi Eczaneler (4 Kasım 2022)04 Kasım 2022 Cuma 18:26
  • Nöbetçi Eczaneler(3 Kasım 2022)03 Kasım 2022 Perşembe 09:36
  • Nöbetçi Eczaneler (2 Kasım 2022)02 Kasım 2022 Çarşamba 09:24
  • Nöbetçi Eczaneler (1 Kasım 2022)01 Kasım 2022 Salı 09:36
  • Nöbetçi Eczaneler (31 Ekim 2022)31 Ekim 2022 Pazartesi 09:49
  • Nöbetçi Eczaneler (30 Ekim 2022)30 Ekim 2022 Pazar 09:55
  • Nöbetçi Eczaneler (29 Ekim 2022)29 Ekim 2022 Cumartesi 08:18
  • Nöbetçi Eczaneler (28 Ekim 2022)28 Ekim 2022 Cuma 08:45
  • Nöbetçi Eczaneler (27 Ekim 2022)27 Ekim 2022 Perşembe 08:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti