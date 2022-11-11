Nöbetçi Eczaneler (11 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
|11.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 61 61
|Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy
İSMET ECZANESİ
|11.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 15 40
|Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa
MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
|11.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 330 08 30
|Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
|11.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0533) 858 52 08
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
MELİS UZUN ECZANESİ
|11.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 97 77
|Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne
ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ
|11.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 08 50
|Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ASLI EREN ECZANESİ
|11.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 47 47
|Ziya Gökalp Cad.Canbulat No:41 GaziMağusa
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
|11.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 36 31
|Hasan Barbaçolli Sok.Sakarya Döveç 48 Apt.B Blk Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
İNCİ ECZANESİ
|11.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 32 52
|Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ULUS ECZANESİ
|11.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 49
|Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
|11.11.2022 (Cuma)
|08:00 - 22:00
|(0533) 834 82 51
|Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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