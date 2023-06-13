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Nöbetçi Eczaneler (13 Haziran 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (13 Haziran 2023)
Nöbetçi Eczaneler (13 Haziran 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

HALKSEVER ECZANESİ

 13.06.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 10 50
 Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

PAPATYAM ECZANESİ

 13.06.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 23 30
 Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:3/4 little İtaly Pizza Karşısı Kumsal Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SABİHA BULDUK ECZANESİ

 13.06.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 65 65
 Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt. Dük. No: 3, Yenişehir (Orman Dairesi Yolu), Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

DEFNE ECZANESİ

 13.06.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 35 16
 Atatürk Cad. No:20 Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

EMİN ECZANESİ

 13.06.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0533) 870 19 46
 Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜVEN ECZANESİ

 13.06.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 24 09
 Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

MELİKE BARBAROS ECZANESİ

 13.06.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 42 40
 Şht.İbrahim Hasan Cad.City Mall yolu üzeri (Tözün Kuru Temizleme'den, City Mall istikametine giderken solda,Akol İnş Şirketi yanı)

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SAKARYA ECZANESİ

 13.06.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 29 89
 Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

GİLANLI ECZANESİ

 13.06.2023 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 47 90
 Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 13.06.2023 (Salı)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 728 83 12
 Atatürk Cad. 26/A Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 13.06.2023 (Salı)
 08:00 - 22:00
 (0533) 834 82 51
 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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