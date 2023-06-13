Nöbetçi Eczaneler (13 Haziran 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
HALKSEVER ECZANESİ
|13.06.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 10 50
|Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:97 Gönyeli
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PAPATYAM ECZANESİ
|13.06.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 23 30
|Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:3/4 little İtaly Pizza Karşısı Kumsal Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
SABİHA BULDUK ECZANESİ
|13.06.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 65 65
|Şht. Ecvet Yusuf Cad. Bulduk Residence Apt. Dük. No: 3, Yenişehir (Orman Dairesi Yolu), Lefkoşa
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GİRNE BÖLGESİ
DEFNE ECZANESİ
|13.06.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 35 16
|Atatürk Cad. No:20 Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
EMİN ECZANESİ
|13.06.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0533) 870 19 46
|Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜVEN ECZANESİ
|13.06.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 24 09
|Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
MELİKE BARBAROS ECZANESİ
|13.06.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 42 40
|Şht.İbrahim Hasan Cad.City Mall yolu üzeri (Tözün Kuru Temizleme'den, City Mall istikametine giderken solda,Akol İnş Şirketi yanı)
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SAKARYA ECZANESİ
|13.06.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 29 89
|Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa
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GÜZELYURT BÖLGESİ
GİLANLI ECZANESİ
|13.06.2023 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 47 90
|Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt
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LEFKE BÖLGESİ
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
|13.06.2023 (Salı)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 728 83 12
|Atatürk Cad. 26/A Lefke
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İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
|13.06.2023 (Salı)
|08:00 - 22:00
|(0533) 834 82 51
|Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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