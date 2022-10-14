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Nöbetçi Eczaneler (14 Ekim 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (14 Ekim 2022)
Nöbetçi Eczaneler (14 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

OBA 2 ECZANESİ

 14.10.2022 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 13 11
 Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

MAĞUSA BÖLGESİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

LEFKE BÖLGESİ

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 14.10.2022 (Cuma)
 08:00 - 22:00
 (0533) 834 82 51
 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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