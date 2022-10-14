Nöbetçi Eczaneler (14 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
CEMALİYE AĞAOĞLU ECZANESİ
|14.10.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 36 63
|Raif Denktaş Cad. No: 37 Dük. No: 1, Behiye Apt. Göçmenköy, Lefkoşa
GÖNYELİ ECZANESİ
|14.10.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0533) 856 64 44
|Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli
OBA 2 ECZANESİ
|14.10.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 13 11
|Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
GÜVEN ECZANESİ
|14.10.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 24 09
|Salih Miroğlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarı Girne
KÜÇÜK ECZANESİ
|14.10.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 36 26
|Canbulat Sok.No:5/C Girne
MARYAM ECZANESİ
|14.10.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0533) 842 36 37
|Ankara Cad. No: 1, Lotus Park Sitesi A Blok, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
|14.10.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 29 99
|15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa
EMİR ECZANESİ
|14.10.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 54 54
|Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
DOĞA ECZANESİ
|14.10.2022 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 46 40
|Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE BÖLGESİ
ENVER POLİLİ ECZANESİ
|14.10.2022 (Cuma)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 46
|Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
|14.10.2022 (Cuma)
|08:00 - 22:00
|(0533) 834 82 51
|Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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