Nöbetçi Eczaneler (15 Nisan 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇINARLI ECZANESİ
|15.04.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 23 60
|Güven Sok. 21 A Hamitköy Ekin Adademir arkası
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GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
|15.04.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 841 28 39
|Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Pegasus Hava Yolları yanı Lefkoşa
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İMGE ECZANESİ
|15.04.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 59 51
|Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GİRNE BÖLGESİ
AYDIN ECZANESİ
|15.04.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 33 61
|Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
RIZKI ECZANESİ
|15.04.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 34 96
|NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
SERTAÇ ECZANESİ
|15.04.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24
|Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
CEREN ECZANESİ
|15.04.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 33 74
|Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MEHMET ARTER ECZANESİ
|15.04.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 00 02
|15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa
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GÜZELYURT BÖLGESİ
ERİN ECZANESİ
|15.04.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 70 52
|Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
|15.04.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0542) 872 69 74
|Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
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ÜST MESARYA BÖLGESİ
MELİZ ECZANESİ
|15.04.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0392) 232 31 00
|Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ALT MESARYA BÖLGESİ
DÖRTYOL ECZANESİ
|15.04.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0542) 851 64 34
|Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa
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İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
|15.04.2023 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00
|(0539) 109 95 77
|Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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