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Nöbetçi Eczaneler (15 Nisan 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (15 Nisan 2023)
Nöbetçi Eczaneler (15 Nisan 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇINARLI ECZANESİ

 15.04.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 23 60
 Güven Sok. 21 A Hamitköy Ekin Adademir arkası

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ

 15.04.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 841 28 39
 Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Pegasus Hava Yolları yanı Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İMGE ECZANESİ

 15.04.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 59 51
 Yaman Bey Sokak No: 8, Göçmenköy, Lefkoşa (Şht. Yalçın İlkokulu Karşısı)

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

AYDIN ECZANESİ

 15.04.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 33 61
 Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

RIZKI ECZANESİ

 15.04.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 34 96
 NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SERTAÇ ECZANESİ

 15.04.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 90 67 - (0392) 816 00 24
 Osman Örek Caddesi Öğretmen evi karşısı, Bektaş gıda pazarı yanı, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

CEREN ECZANESİ

 15.04.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 33 74
 Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MEHMET ARTER ECZANESİ

 15.04.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 00 02
 15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

ERİN ECZANESİ

 15.04.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 70 52
 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 15.04.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0542) 872 69 74
 Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ÜST MESARYA BÖLGESİ

MELİZ ECZANESİ

 15.04.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 232 31 00
 Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ALT MESARYA BÖLGESİ

DÖRTYOL ECZANESİ

 15.04.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0542) 851 64 34
 Recep Tayip Erdoğan Cad. N0:C-1 Dörtyol Mağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 15.04.2023 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00
 (0539) 109 95 77
 Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
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