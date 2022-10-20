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Nöbetçi Eczaneler (20 Ekim 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (20 Ekim 2022)
Nöbetçi Eczaneler (20 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

MERVE BİLLUR ECZANESİ

20.10.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 43 50

Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli

***

OBA ECZANESİ

20.10.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 71 01

Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa

***

SERPİN ONAY ECZANESİ

20.10.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 39 24

84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

MELİZ 2 ECZANESİ

20.10.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 862 28 82

Beyoğlu Sok. No:11 Vakıflar Çarşısı 4 C Girne

***

MUCİZEM ECZANESİ

20.10.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50

Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne

***

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

20.10.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

LARNAKA YOLU ECZANESİ

20.10.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 94

15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa

MAĞUSA ECZANESİ:

20.10.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 19 20

Eşref Bitlis Cad. Mağusa Port Residance No: 2

GÜZELYURT BÖLGESİ:

UYUMSAL ECZANESİ

20.10.2022 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

20.10.2022 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

20.10.2022 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

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