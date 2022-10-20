Nöbetçi Eczaneler (20 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
MERVE BİLLUR ECZANESİ
20.10.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 43 50
Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli
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OBA ECZANESİ
20.10.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 71 01
Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa
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SERPİN ONAY ECZANESİ
20.10.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 39 24
84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
MELİZ 2 ECZANESİ
20.10.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 862 28 82
Beyoğlu Sok. No:11 Vakıflar Çarşısı 4 C Girne
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MUCİZEM ECZANESİ
20.10.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
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NAZIM VARIŞ ECZANESİ
20.10.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
LARNAKA YOLU ECZANESİ
20.10.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 94
15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa
MAĞUSA ECZANESİ:
20.10.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 19 20
Eşref Bitlis Cad. Mağusa Port Residance No: 2
GÜZELYURT BÖLGESİ:
UYUMSAL ECZANESİ
20.10.2022 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
20.10.2022 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
20.10.2022 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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