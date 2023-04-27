Nöbetçi Eczaneler (27 Nisan 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
FATMA AŞİNA ECZANESİ
|27.04.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0533) 883 22 96
|Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa
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GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
|27.04.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 91 55
|Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
|27.04.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 224 09 88
|Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
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GİRNE BÖLGESİ
AYDIN ECZANESİ
|27.04.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 33 61
|Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
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AYGÜL AYGIN ECZANESİ
|27.04.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0533) 830 00 49
|Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı
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SHİMA ECZANESİ
|27.04.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0548) 822 02 72
|Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
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MAĞUSA BÖLGESİ
ECE ECZANESİ
|27.04.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 38 46
|Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
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NASİM ECZANESİ
|27.04.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 03 40
|Çözkoç Plaza Dük.No:5 Salamis Yolu Mağusa
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GÜZELYURT BÖLGESİ
ERİN ECZANESİ
|27.04.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 70 52
|Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
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LEFKE BÖLGESİ
HATİCE SOYER ECZANESİ
|27.04.2023 (Perşembe)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0548) 865 52 91
|Cengizköy Lefke
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İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
|27.04.2023 (Perşembe)
|08:00 - 22:00
|(0392) 330 17 20
|Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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