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Nöbetçi Eczaneler (27 Nisan 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (27 Nisan 2023)
Nöbetçi Eczaneler (27 Nisan 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

FATMA AŞİNA ECZANESİ

 27.04.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0533) 883 22 96
 Aliriza Efendi Cad. Dük.4 No: 38/D Ortaköy Telsim Karşısı - Turcell Yanı Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

 27.04.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 91 55
 Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

 27.04.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 224 09 88
 Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

AYDIN ECZANESİ

 27.04.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 33 61
 Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

 27.04.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0533) 830 00 49
 Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

SHİMA ECZANESİ

 27.04.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0548) 822 02 72
 Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

ECE ECZANESİ

 27.04.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 38 46
 Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

NASİM ECZANESİ

 27.04.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 03 40
 Çözkoç Plaza Dük.No:5 Salamis Yolu Mağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

ERİN ECZANESİ

 27.04.2023 (Perşembe)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 70 52
 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

HATİCE SOYER ECZANESİ

 27.04.2023 (Perşembe)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 865 52 91
 Cengizköy Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 27.04.2023 (Perşembe)
 08:00 - 22:00
 (0392) 330 17 20
 Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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