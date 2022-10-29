Nöbetçi Eczaneler (29 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ALİ ERSOY ECZANESİ
|29.10.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 330 12 77
|Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı
SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANE
|29.10.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 76 76
|Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
SEVAL KAYMAK ECZANESİ
|29.10.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 96 19
|Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)
|29.10.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 38 85
|Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı, Girne
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
|29.10.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 858 52 08
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
EMİNAĞA ECZANESİ
|29.10.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 22 48
|Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
MEHMET ARTER ECZANESİ
|29.10.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 00 02
|15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa
SAKARYA ECZANESİ
|29.10.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 29 89
|Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
|29.10.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 12 22
|Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
HATİCE SOYER ECZANESİ
|29.10.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0548) 865 52 91
|Cengizköy Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
MELİZ ECZANESİ
|29.10.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0392) 232 31 00
|Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ
DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ
|29.10.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 19:00
|(0548) 871 72 59
|Atatürk Cad. No:1 İnönü
İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
|29.10.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 22:00
|(0548) 860 55 54
|Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
|29.10.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 16:00
|(0533) 855 72 12
|8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
|29.10.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 375 53 66
|Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
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