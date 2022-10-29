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Nöbetçi Eczaneler (29 Ekim 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (29 Ekim 2022)
Nöbetçi Eczaneler (29 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ALİ ERSOY ECZANESİ

 29.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 330 12 77
 Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı

 

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANE

 29.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 76 76
 Şht. İsmail Beyoğlu Cad. No:52A, Eski Zipps Market yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

 

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

 29.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 96 19
 Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)

 29.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 38 85
 Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı, Girne

 

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

 29.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 858 52 08
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

 

EMİNAĞA ECZANESİ

 29.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 22 48
 Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

MEHMET ARTER ECZANESİ

 29.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 00 02
 15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah. İlhan Apt. No:1, Larnaka Yolu, Gazimağusa

 

SAKARYA ECZANESİ

 29.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 29 89
 Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

 29.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 12 22
 Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

HATİCE SOYER ECZANESİ

 29.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 865 52 91
 Cengizköy Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

MELİZ ECZANESİ

 29.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0392) 232 31 00
 Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ

 29.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 19:00
 (0548) 871 72 59
 Atatürk Cad. No:1 İnönü

 

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 29.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00
 (0548) 860 55 54
 Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

 29.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 16:00
 (0533) 855 72 12
 8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

 

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

 29.10.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 375 53 66
 Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
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