Nöbetçi Eczaneler (3 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
AKDENİZ ECZANESİ
|03.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 82 77
|Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ
|03.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 67 50
|Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
|03.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 330 08 30
|Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GİRNE BÖLGESİ
ADAŞEHİR ECZANESİ
|03.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 01 88
|Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
|03.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0548) 870 84 42
|Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
|03.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 30 88
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
MAĞUSA ECZANESİ
|03.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 19 20
|Eşref Bitlis Cad. Mağusa Port Residance No: 2
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
VELİ ATEŞ ECZANESİ
|03.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 04 19
|Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜZELYURT BÖLGESİ
UYUMSAL ECZANESİ
|03.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 30 05
|Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
|03.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 728 83 12
|Atatürk Cad. 26/A Lefke
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İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
|03.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 22:00
|(0548) 860 55 54
|Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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