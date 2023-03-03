  • BIST 5.261,41
  • Altın 1118.825
  • Dolar 18.8701
  • Euro 20.0487
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta sabaha karşı 5 büyüklüğünde deprem

Nöbetçi Eczaneler (3 Mart 2023)

» »
Nöbetçi Eczaneler (3 Mart 2023)
Nöbetçi Eczaneler (3 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

AKDENİZ ECZANESİ

 03.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 82 77
 Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ

 03.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 67 50
 Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

 03.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 330 08 30
 Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

ADAŞEHİR ECZANESİ

 03.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 01 88
 Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

 03.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0548) 870 84 42
 Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

 03.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 30 88
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

MAĞUSA ECZANESİ

 03.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 19 20
 Eşref Bitlis Cad. Mağusa Port Residance No: 2

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

VELİ ATEŞ ECZANESİ

 03.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 04 19
 Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

UYUMSAL ECZANESİ

 03.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 30 05
 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 03.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 728 83 12
 Atatürk Cad. 26/A Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 03.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 22:00
 (0548) 860 55 54
 Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler (4 Şubat 2023)04 Şubat 2023 Cumartesi 10:02
  • Nöbetçi Eczaneler (3 Şubat 2023)03 Şubat 2023 Cuma 09:12
  • Nöbetçi Eczaneler (2 Şubat 2023)02 Şubat 2023 Perşembe 09:10
  • Nöbetçi Eczaneler (1 Şubat 2023)01 Şubat 2023 Çarşamba 09:20
  • Nöbetçi Eczaneler (31 Ocak 2023)31 Ocak 2023 Salı 09:02
  • Nöbetçi Eczaneler (30 Ocak 2023)30 Ocak 2023 Pazartesi 09:00
  • Nöbetçi Eczaneler (29 Ocak 2023)29 Ocak 2023 Pazar 10:00
  • Nöbetçi Eczaneler (28 Ocak 2023)28 Ocak 2023 Cumartesi 09:30
  • Nöbetçi Eczaneler (27 Ocak 2023)27 Ocak 2023 Cuma 09:00
  • Nöbetçi Eczaneler (26 Ocak 2023)26 Ocak 2023 Perşembe 09:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti