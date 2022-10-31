Nöbetçi Eczaneler (31 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
|31.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 14 57
|Şht.Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3 Polis Genel Müdürlüğü Yolu Chıchen Planeti geçince Vakıflar Bankası karşısı ara yoluYenişehir Lefkoşa
CEVHER ECZANESİ
|31.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 72 51
|Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa
ÖZYOL ECZANESİ
|31.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 21 31
|Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AŞAR ECZANESİ
|31.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 70 75
|Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne
BUĞÇE ECZANESİ
|31.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 00 32
|Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
|31.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0542) 855 31 14
|Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ECE ECZANESİ
|31.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 38 46
|Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa
ZERİN VOLKAN ECZANESİ
|31.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 59 59
|İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
İNCİRLİ ECZANESİ
|31.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 28 74
|Büyük Ada Sok. No: 22, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SIDIKA UMAR ECZANESİ
|31.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 723 79 97
|Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
|31.10.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00
|(0392) 330 17 20
|Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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