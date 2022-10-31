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Nöbetçi Eczaneler (31 Ekim 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (31 Ekim 2022)
Nöbetçi Eczaneler (31 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

 31.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 14 57
 Şht.Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3 Polis Genel Müdürlüğü Yolu Chıchen Planeti geçince Vakıflar Bankası karşısı ara yoluYenişehir Lefkoşa

 

CEVHER ECZANESİ

 31.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 72 51
 Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa

 

ÖZYOL ECZANESİ

 31.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 21 31
 Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AŞAR ECZANESİ

 31.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 70 75
 Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

 

BUĞÇE ECZANESİ

 31.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 00 32
 Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne

 

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

 31.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0542) 855 31 14
 Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ECE ECZANESİ

 31.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 38 46
 Mustafa Kemal Bulvarı, Özel Yaşam Hastanesi yanı, Gazimağusa

 

ZERİN VOLKAN ECZANESİ

 31.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 59 59
 İsmet İnönü Bulvarı Sosyal Konut Apt.Gazi Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

İNCİRLİ ECZANESİ

 31.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 28 74
 Büyük Ada Sok. No: 22, Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

SIDIKA UMAR ECZANESİ

 31.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 723 79 97
 Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 31.10.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 330 17 20
 Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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