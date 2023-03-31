Nöbetçi Eczaneler (31 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
AKDORA ECZANESİ
|31.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 33 55
|Mumcu Tepe Sos. Anıttepe Hamitköy
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
DİLEK ECZANESİ
|31.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 18 67
|Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
|31.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 93 40
|Belediye Bulvarı N0:75/C Yenikent Gönyeli
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GİRNE BÖLGESİ
AYDIN LİFE ECZANESİ
|31.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 73 50
|Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
|31.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 30 88
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
|31.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16
|Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
HALKIN ECZANESİ
|31.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 01 12
|2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
TARABYA ECZANESİ
|31.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 36 07
|15 Ağustos Bulvarı No: 25A, Larnaka Yolu, Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı, Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜZELYURT BÖLGESİ
İNCİ ECZANESİ
|31.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 32 52
|Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
|31.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 728 83 12
|Atatürk Cad. 26/A Lefke
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
|31.03.2023 (Cuma)
|08:00 - 22:00
|(0533) 834 82 51
|Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.