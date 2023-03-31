  • BIST 4.896,07
  • Altın 1221.506
  • Dolar 19.1747
  • Euro 20.898
  • Lefkoşa 4 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

Nöbetçi Eczaneler (31 Mart 2023)

» »
Nöbetçi Eczaneler (31 Mart 2023)
Nöbetçi Eczaneler (31 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

AKDORA ECZANESİ

 31.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 33 55
 Mumcu Tepe Sos. Anıttepe Hamitköy

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

DİLEK ECZANESİ

 31.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 18 67
 Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

 31.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 93 40
 Belediye Bulvarı N0:75/C Yenikent Gönyeli

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

AYDIN LİFE ECZANESİ

 31.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 73 50
 Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

 31.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 30 88
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

 31.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16
 Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

HALKIN ECZANESİ

 31.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 01 12
 2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

TARABYA ECZANESİ

 31.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 36 07
 15 Ağustos Bulvarı No: 25A, Larnaka Yolu, Altuner Sağlık Merkezi ve Oykan petrol yanı, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

İNCİ ECZANESİ

 31.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 32 52
 Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 31.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 728 83 12
 Atatürk Cad. 26/A Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 31.03.2023 (Cuma)
 08:00 - 22:00
 (0533) 834 82 51
 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler (25 Mart Cumartesi)25 Mart 2023 Cumartesi 09:10
  • Nöbetçi Eczaneler (24 Mart 2023)24 Mart 2023 Cuma 09:10
  • Nöbetçi Eczaneler (23 Mart 2023)23 Mart 2023 Perşembe 09:16
  • Nöbetçi Eczaneler (22 Mart 2023)22 Mart 2023 Çarşamba 09:15
  • Nöbetçi Eczaneler (21 Mart 2023)21 Mart 2023 Salı 09:15
  • Nöbetçi Eczaneler (20 Mart 2023)20 Mart 2023 Pazartesi 08:28
  • Nöbetçi Eczaneler(19 Mart 2023)19 Mart 2023 Pazar 10:20
  • Nöbetçi Eczaneler (18 Mart 2023)18 Mart 2023 Cumartesi 09:45
  • Nöbetçi Eczaneler (17 Mart 2023)17 Mart 2023 Cuma 09:01
  • Nöbetçi Eczaneler (16 Mart 2023)16 Mart 2023 Perşembe 09:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti