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Nöbetçi Eczaneler (7 Kasım 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (7 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (7 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BUSE KARŞILI ECZANESİ

 07.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 224 15 45
 Demir Sok.Yenikent Gönyeli

 

GÜNEY ECZANESİ

 07.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 66 95
 Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

 

ÖZTEKİNER ECZANESİ

 07.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 05 08
 Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir

 

GİRNE BÖLGESİ

AYDIN ECZANESİ

 07.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 33 61
 Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne

 

GİRNE ECZANESİ

 07.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 14 47
 Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

 

KÜÇÜK ECZANESİ

 07.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 36 26
 Canbulat Sok.No:5/C Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

AYBENK ECZANESİ

 07.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 870 37 88
 Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa

 

CEREN ECZANESİ

 07.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 33 74
 Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

İNCİRLİ ECZANESİ

 07.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 28 74
 Büyük Ada Sok. No: 22, Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ALTINCI ECZANESİ

 07.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 889 17 07
 ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 07.11.2022 (Pazartesi)
 08:00 - 22:00
 (0392) 330 17 20
 Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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