Nöbetçi Eczaneler (7 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
BUSE KARŞILI ECZANESİ
|07.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 224 15 45
|Demir Sok.Yenikent Gönyeli
GÜNEY ECZANESİ
|07.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 66 95
|Şht.Yzb.Yurdabak Cad. No:12, Murat Elektronik yanı, İstanbul Perde karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
ÖZTEKİNER ECZANESİ
|07.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 05 08
|Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir
GİRNE BÖLGESİ
AYDIN ECZANESİ
|07.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 33 61
|Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Girne
GİRNE ECZANESİ
|07.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 14 47
|Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
KÜÇÜK ECZANESİ
|07.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 36 26
|Canbulat Sok.No:5/C Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
AYBENK ECZANESİ
|07.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 870 37 88
|Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa
CEREN ECZANESİ
|07.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 33 74
|Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
GÜZELYURT BÖLGESİ
İNCİRLİ ECZANESİ
|07.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 28 74
|Büyük Ada Sok. No: 22, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ALTINCI ECZANESİ
|07.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0548) 889 17 07
|ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
|07.11.2022 (Pazartesi)
|08:00 - 22:00
|(0392) 330 17 20
|Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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