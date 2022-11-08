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Nöbetçi Eczaneler (8 Kasım 2022)

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Nöbetçi Eczaneler (8 Kasım 2022)
Nöbetçi Eczaneler (8 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

 08.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 11 16
 Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 

EBRU BAŞAY ECZANESİ

 08.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 02 42
 Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa

 

GÖNÜL ECZANESİ

 08.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 84 61
 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy

 

GİRNE BÖLGESİ

BARIŞ ECZANESİ

 08.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 84 10
 Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

 

İLGEN ECZANESİ

 08.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 81 18
 Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

 

İPEK YÖNEY ECZANESİ

 08.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0533) 862 76 56
 Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

PETEK ECZANESİ

 08.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 29 28
 Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

 

ULUÇAY ECZANESİ

 08.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 24 24
 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

CAMCIOĞLU ECZANESİ

 08.11.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 24 57
 Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

HATİCE SOYER ECZANESİ

 08.11.2022 (Salı)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0548) 865 52 91
 Cengizköy Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

 08.11.2022 (Salı)
 08:00 - 22:00
 (0392) 371 22 24
 Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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