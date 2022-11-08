Nöbetçi Eczaneler (8 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ
BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
|08.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 11 16
|Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
EBRU BAŞAY ECZANESİ
|08.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 02 42
|Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa
GÖNÜL ECZANESİ
|08.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 84 61
|Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy
GİRNE BÖLGESİ
BARIŞ ECZANESİ
|08.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 84 10
|Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
İLGEN ECZANESİ
|08.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 81 18
|Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
İPEK YÖNEY ECZANESİ
|08.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0533) 862 76 56
|Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
PETEK ECZANESİ
|08.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 29 28
|Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
ULUÇAY ECZANESİ
|08.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 24 24
|Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
CAMCIOĞLU ECZANESİ
|08.11.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 24 57
|Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
HATİCE SOYER ECZANESİ
|08.11.2022 (Salı)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0548) 865 52 91
|Cengizköy Lefke
İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
|08.11.2022 (Salı)
|08:00 - 22:00
|(0392) 371 22 24
|Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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