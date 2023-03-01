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Nöbetçi Eczaneler(1 Mart 2023)

» »
Nöbetçi Eczaneler(1 Mart 2023)
Nöbetçi Eczaneler(1 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

 01.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 61 61
 Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ

 01.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0533) 841 28 39
 Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Pegasus Hava Yolları yanı Lefkoşa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ÜLKER POZAN ECZANESİ

 01.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 51 80
 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GİRNE BÖLGESİ

BUĞÇE ECZANESİ

 01.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 00 32
 Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ŞİFALI ECZANESİ

 01.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0533) 846 33 30
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

TÖRENSEL ECZANESİ

 01.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 824 57 13
 Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

MAĞUSA BÖLGESİ

CEREN ECZANESİ

 01.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 33 74
 Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

HALKIN ECZANESİ

 01.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 01 12
 2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

 01.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 18 94
 Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

 01.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 49
 Ecevit cad. N0:11 Lefke

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

İSKELE BÖLGESİ

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 01.03.2023 (Çarşamba)
 08:00 - 22:00
 (0533) 834 82 51
 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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