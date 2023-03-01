Nöbetçi Eczaneler(1 Mart 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
|01.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 61 61
|Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
|01.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0533) 841 28 39
|Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Pegasus Hava Yolları yanı Lefkoşa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ÜLKER POZAN ECZANESİ
|01.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 51 80
|Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GİRNE BÖLGESİ
BUĞÇE ECZANESİ
|01.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 00 32
|Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ŞİFALI ECZANESİ
|01.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0533) 846 33 30
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
TÖRENSEL ECZANESİ
|01.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 824 57 13
|Beşparmaklar Cad. Nihat Bağcıer Stadı N0:121/H Çatalk
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
MAĞUSA BÖLGESİ
CEREN ECZANESİ
|01.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 33 74
|Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
HALKIN ECZANESİ
|01.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 01 12
|2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
GÜZELYURT BÖLGESİ
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
|01.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 18 94
|Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
LEFKE BÖLGESİ
ULUS ECZANESİ
|01.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0392) 727 76 49
|Ecevit cad. N0:11 Lefke
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
İSKELE BÖLGESİ
MEHMET İLBAN ECZANESİ
|01.03.2023 (Çarşamba)
|08:00 - 22:00
|(0533) 834 82 51
|Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.