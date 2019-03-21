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Noyanlar Şirketler Grubu “Royal Sun Elite” projesini lansman ile tanıttı

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Noyanlar Şirketler Grubu “Royal Sun Elite” projesini lansman ile tanıttı
Noyanlar Şirketler Grubu “Royal Sun Elite” projesini lansman ile tanıttı

45 yıllık tecrübesiyle sayısız projelere imza atan Noyanlar Şirketler Grubu, satışa açacağı Royal Sun Elite projesini gerçekleştirdiği lansman ile tanıttı.

İskele-Long Beach anayolu üzerinde konuşlanan proje, yeni sahiplerini bekleyen bin 122 konuta, çevresine ve sitemize hizmet verecek 24 adet dükkâna ve site içi hayatı tüm yıl boyu tatil konseptine çevirecek olan sayısız aktiviteye sahip olacak. Ayrıca 10 farklı konut tipini bir araya getiren projede her zevke, her bütçeye hitap edecek stüdyo daireden başlayıp 3+1 yarı müstakil villaya kadar açılan geniş ürün yelpazesi mevcut olacak.

Bölgede şehir merkezindeki kilit noktalara ve sahile 2 dakikalık mesafededir. • Hem site içinde hem de site dışında yaşayan müşterilerimize her türlü hizmeti sağlayacak 24 adet dükkân bulundurmaktadır.

Yıl boyu tatil konseptini destekleyecek restoran, çocuk oyun alanları ve havuzu, Aqua havuzu ve ebeveyn havuzları, spor tesisleri, yeşil alanlar ve yürüyüş/bisiklet parkurları gibi birçok aktivite noktasına sahiptir. 3 etaptan oluşan projemizin 1. Etabı Temmuz-Ağustos 2021, 2. etabı Temmuz-Ağustos 2022 ve 3. Etabı Aralık 2022 tarihlerinde teslim edilmesi planlanmaktadır. (MHA)

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