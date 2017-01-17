NPD'nin kapatılması talebi reddedildi

Almanya Anayasa Mahkemesi, aşırı sağcı parti NPD'nin kapatılması talebini reddetti. Bu, mahkemenin NPD ile ilgili verdiği ikinci ret kararı.

Almanya'da Anayasa Mahkemesi, aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) kapatılmasıyla ilgili davada kararını açıkladı. Mahkeme, NPD'nin kapatılması talebini reddetti. Mahkeme kararında "NPD'nin anayasa düşmanı ve Nasyonalsosyalizm ile düşünsel yakınlık içinde bulunduğuna, ancak faaliyetlerinin başarıya ulaşmasını sağlayacak ağırlığa sahip olmadığına' dikkat çekildi.

Böylece mahkeme, NPD'nin kapatılması yönündeki talebi ikinci kez geri çevirmiş oldu. NPD'nin kapatılmasına yönelik ilk dava 2001 yılında açılmış ve partinin yönetim kademesinde Alman istihbaratının muhbirlerinin bulunduğunun ortaya çıkması nedeniyle 2003 yılında başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Anayasa Mahkemesi o dönemde partinin kapatılması için yeterli gerekçe olup olmadığı konusuna girmeden, muhbirlerin varlığı nedeniyle davayı usulen bozmuştu.

Alman Anayasası'nın 21. maddesi, 'özgürlükçü, demokratik temel düzenin zayıflatılması ya da ortadan kaldırılması girişiminde bulunması ya da Almanya Federal Cumhuriyeti'nin temellerini tehdit etmesi' durumunda partilerin kapatılabilmesini öngörüyor. Almanya'da 1956 yılında Komünist Parti'nin kapatılması kararında Anayasa Mahkemesi, partinin düzeni yıkmak için 'faal, savaşçı ve agresif' bir tutum içinde bulunduğu tespitine yer vermişti.

NPD'nin kapatılmasına yönelik ilk girişimden sonuç alınamaması üzerine eyaletler 2012 yılında yeni bir girişimde bulunma kararı almış, 2013 yılı aralık ayında Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Alman federal hükümeti ve Eyalet Temsilciler Meclisi, bir önceki davadan farklı olarak bu sefer dava başvurusuna dahil olmamıştı. NPD, 'resmi makamlar tarafından anayasaya aykırı bir parti olarak gösterilip ayrımcılığa maruz kaldığı' gerekçesiyle 2016 ekim ayında AİHM'e yaptığı başvurudan sonuç alamamıştı. AİHM yargıçları, şikayetin görünür bir gerekçesinin bulunmadığına işaret ederek başvuruyu geri çevirmişti.