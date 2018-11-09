Nusret'ten kadına şiddete hayır paylaşımı: Et fırlatarak erkeği yere seriyor

'Saltbae' hareketiyle dünya çapında üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe, paylaştığı video ile kendi tarzıyla kadına şiddete tepki gösterdi

Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan ve milyonlarca kişi tarafından takip edilen et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımıyla kadına şiddete tepki gösterdi.

Paylaşılan videoda, restoranda oturan bir çift arasında çıkan tartışmanın ardından erkeğin eşine el kaldırması üzerine, Nusret kestiği eti erkeğe fırlatarak onu yere seriyor.

Instagram hesabından bir video paylaşan Nusret Gökçe, paylaşıma "Kadına şiddete hayır!" notunu ekledi. Nusret Gökçe'nin videosu kısa süre içerisinde yüz binlerce kişi tarafından izlendi ve yorum yağmuruna tutuldu.