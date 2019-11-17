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O döner büfesi artık çalışanların

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Halle'de ırkçı saldırı sonucu bir müşterinin öldürüldüğü döner büfesinin sahibi İzzet Sağaç, büfesini olay sırasında çalışan iki kardeşe hediye etti.
O döner büfesi artık çalışanların

Almanya'nın Halle kentinde 9 Ekim'de düzenlenen aşırı sağcı terör saldırısında bir kişinin öldürüldüğü döner büfesinin sahibi İzzet Sağaç büfeyi olay sırasında burada çalışan İsmet ve Rıfat Tekin adlı kardeşlere hediye etti.

Terör saldırısından sonra kapanan ve tadilata giren Kiez Döner adlı döner büfesi için düzenlenen yeniden açılış törenine Saksonya Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff da katıldı.

İzzet Sağaç büfenin işletmesini devrettiğine dair resmi belgeyi Tekin kardeşlere verdi. Sağaç belgeye, "Haleflerime 09.10.2019'daki korkunç olayı sindirmeleri için güç ve farklı kültürlerden ve inançlardan müşteriler diliyorum" ifadesine yer verdi.

Eyalet Başbakanı Haseloff ise büfenin yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Olay günü aşırı sağcı Stephan B. silahla bir sinagoga girmeye çalışmış, bunu başaramayınca sinagog önünde bir kadını ve yakınlardaki Kiez Döner adlı büfedeki bir müşteriyi vurarak öldürmüştü.

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