O inşaat yine durduruldu, ve çifte ceza kesildi...

Girne’de iş güvenliği gerekçesiyle durdurulan ama Çalışma Dairesi’nin gözü önünde alay eder gibi çalışmasına devam eden inşaat yeniden durduruldu, şirkete ceza kesildi

Star Kıbrıs'tan Emir Abdurrahman Bulut'un haberine göre, Çalışma Bakanlığı’nın iş güvenliğini gerekçe göstererek durdurduğu inşaatın Girne Çalışma Dairesi’nin gözü önünde çalışmasını sürdürmesi haberini ihbar kabul eden Çalışma Bakanlığı müfettişleri dün sabah inşaatı durdurarak ceza kesti.



Çalışma Bakanlığı ülke genelinde hızla denetimlerini sürdürürken, büyük inşaat firmaları kurallara uymuyor. Çalışma Bakanlığı, iş güvenliğine uymadığı gerekçesiyle 60’ın üzerindeki inşaatı kapattı.

Çalışmaları durdurulan inşaatlara uyarı yazısı verildi. Ancak bakanlığın tüm uyarılarına rağmen büyük inşaat firmalarının yasaları hiçe sayarak çalışmalarına devam ettiği tespit edilmişti.



Dün Girne bölgesinde hem de Çalışma Dairesi’nin karşısında faaliyet gösteren bir otel grubuna ait inşaat da, çalışma dairesinden işe başlayabilirsiniz yazısı almadan faaliyetlerine devam ettiği basına yansımıştı. Çalışabilir onayı olmadan inşaat devam eden firmanın bu yetkiyi kimden aldığı merak ediliyordu. Dün inşaatı yeniden durdurup ceza kesen Çalışma Bakanlığı’nın soruşturma başlattığı öğrenildi.