  • BIST 112.099
  • Altın 174,565
  • Dolar 4,0187
  • Euro 4,9747
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 26 °C
FLAŞ HABERTürkiye'de BASKIN Seçim ...İşte o tarih

ODTÜ Bilim Yarışması’nın Birincisi Yakın Doğu Kolejli Öğrenciler…

»
Yeni Nesil Bilim İnsanı Yetiştirme Temelleri Atılıyor…
ODTÜ Bilim Yarışması’nın Birincisi Yakın Doğu Kolejli Öğrenciler…

Yakın Doğu Koleji, yeni nesli bilim insanı olmaya yönlendirmek, gençlerin ilgisini bilim ve araştırma alanlarına yönlendirmek amacıyla Orta doğu Teknik Üniversitesi (ODTU) Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde bu yıl ikincisi düzenlenen Liselerarası “Bilim Yarışması”nda, Kuzey Kıbrıs’taki liseleri geride bırakarak birinci geldi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Lise gençlerini bilimsel düşünce ve farkındalığa teşvik etmek, takım ruhu, rekabet ve eğlenceyi de bir arada yaşayabilmeleri düşüncesiyle yapılan yarışmada, Yakın Doğu Koleji 11. sınıf ÖSS öğrencileri Doğukan Baysal ve Yılmaz Evre, fen bilimleri ve bilgisayar teknolojisi hakkında sorulan 20 ana soru sonunda birinciliği elde ettiği belirtildi.  Yakın Doğu Koleji takımına elde ettiği başarıdan ötürü iki adet tablet hediye edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yakın Doğu Koleji ÖSS Fen Bilimleri sorumlu öğretmeni Nezire Şensoy, fen bilimlerine özendirmek, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek, öğrencileri araştırmaya, sorgulamaya teşvik etmenin Fen Bilimleri bölümünün birincil görevi olduğunu söyledi.

Ortaokuldan beri, gerek laboratuvar gerek teorik derslerle ezberci değil araştırmacı eğitim verilen öğrencilerin başarılarını görmenin kendilerini gururlandırdığını ifade eden Şensoy, “Bu tür bilim yarışmaları bizlere Yakın Doğu Koleji olarak yaptığımız işin ne derece iyi olduğunun kanıtıdır. Yalnızca sınavlar için değil sürece yayılmış bir bilgi birikimi, her zaman kullanabilecekleri bir potansiyel vermiş olduğumuzun iyi bir göstergesidir. Öğrencilerimizi tebrik eder, desteklerini esirgemeyen okul idaremize teşekkürü bir borç bilirim” sözleriyle elde edilen sonuçtan memnuniyeti belirtti.

Bilim Üretebilen Genç Beyinler Yetiştirme Başarısına Dikkat Çekildi
Yakın Doğu Koleji Müdürü Işılay Arkan ise başarı elde eden iki öğrenciyi ve emeği geçen tüm fen bilimleri bölümü öğretmenlerini tebrik etti. Okul Müdürü Arkan, bilimle uğraşmanın, bilim insanı olarak yetişmenin önemini vurgularken bilime inanan ve bilim ışığında yürüyen kişinin hayatta da her zaman fikir üreten, analiz yeteneği gelişmiş dolayısıyla sorunlara farklı perspektiflerden bakmayı başarabilen bireyler olarak yetişeceğini ve Yakın Doğu Koleji olarak bunu başarabilmenin de gururunu yaşadıklarını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YÖK Üniversite sınav tarihini değiştiriyor...Sınav ne gün?18 Nisan 2018 Çarşamba 16:37
  • LAÜ’de “Merkez Bankacılığında Yeni Gelişmeler”konulu konferans gerçekleşti17 Nisan 2018 Salı 19:05
  • DAÜ BTYO Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret etti17 Nisan 2018 Salı 19:05
  • YDÜ Kariyer Fuarı ve Sempozyumunda Etkin Tanıtım17 Nisan 2018 Salı 19:04
  • DAÜ Turizm Fakültesi Dünya Turizm Örgütü  (UNWTO) - Themis Tedqual Networking Kongre’sinde temsil edildi17 Nisan 2018 Salı 19:03
  • DAÜ 24. Liselerarası Matematik Yarışması Yarı Finalini Güzelyurt TMK kazandı17 Nisan 2018 Salı 19:03
  • KTMMOB - İMO ile YDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Arasında Protokol İmzalandı17 Nisan 2018 Salı 19:02
  • Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit'ten iş insanlarına önemli çağrı17 Nisan 2018 Salı 15:36
  • YDÜ Mimarlık Fakültesi Arch+ Design Summit 2018’e Katıldı16 Nisan 2018 Pazartesi 19:36
  • Kıbrıs İlim Üniversitesi’nden başarıya ödül16 Nisan 2018 Pazartesi 19:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti