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ODTÜ KKK’de eylem: Hocama Dokunma

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ODTÜ KKK’de eylem: Hocama Dokunma
ODTÜ KKK’de eylem: Hocama Dokunma

ODTU Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde üniversite yönetiminin akademik personele 67 yaş sınırı getirmesi dün öğrenciler tarafından protesto edildi. 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde 30 Nisan 2019 tarihinde aniden alınan 67 yaş üzerinde akademisyenlerin sözleşmelerinin yenilenmeyeceği karar Kampüs Bileşenleri tarafından protesto edildi. Karara karşı öğrenciler tarafından kurulan Hocama Dokunma Platformunun çağrısı üzerine gerçekleştirilen eylem ‘Yönetim Elini Hocalardan Çek’, ‘Öğrenciler Burada Rektör nerede sloganları eşliğinde devam etti. Eylem sonunda kampüs öğrencilerinden toplanan imzalar rektörlüğe teslim edildi.

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Bir süredir disiplin soruşturmaları, kampüs içerisine polis alınması ve üniversite yönetiminin akademik personele karşı tutumunun da protesto edildiği eylemde “Hocama Dokunma” pankartı açıldı.Hocalarıyla dayanışma gösteren ODTÜ öğrencileri yönetimini aldığı 67 yaş sınırı kararının iptal edilmesini talep ediyor.

Kaynak: Gazedda Kıbrıs
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