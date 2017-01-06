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Öğrenciler doğa fotoğrafçılığı hakkında bilgilendirildi…

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Öğrenciler doğa fotoğrafçılığı hakkında bilgilendirildi…
Yakın Doğu Koleji Ortaokul Fotoğrafçılık Kulübü etkinlikleri kapsamında, Ulusal ve uluslararası birçok başarısı bulunan Doğa Fotoğraf Sanatçısı Hasan Bağlar’ı konuk etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, fotoğraf sanatçısı Hasan Bağlar, fotoğrafçılık öğrencilerine özel gerçekleştirdiği sunumunda, doğa fotoğrafçılığında dikkat edilmesi gereken unsurları anlattığı belirtildi. Özellikle nitelik, arka planda alan derinliği, arka planın temiz olmasının önemi ve hangi mevsimde hangi hayvanı daha çok bulabilecekleri gibi konulardan söz eden Bağlar, doğamızın ve doğadaki tüm cannlıların korunmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Öğrenciler İlgiyle Dinledi...

Hasan Bağların fotoğrafçılıkla ilgili bilgi ve tecrübelerini keyifli bir sohbetle paylaştığı sunumu ilgiyle dinleyen öğrenciler, doğa fotoğrafçılığı hakkında merak ettikleri konularda  bilgi alma fırsatı buldu.

Fotoğraf Çekerek Doğa ile Bağ Kurabiliriz...

Yakın Doğu Koleji Fotoğrafçılık Kulübü sorumlu öğretmeni Duyal Tüzün ise, etkinlik ile ilgili verdiği bilgide, fotoğraf çekmenin giderek doğa ile kopan bağımızı yeniden kurmak için güzel bir araç olduğunu ifade etti.

Doğayı hissetmenin ve doğada huzur bulmanın önemi hatırlatan Duyal Tüzün, etkinliğin öğrenciler için çok faydalı olduğuna inandığını dile getirdi. Tüzün, öğrencilere sağlanan sunum için okul idaresi adına Fotoğraf Sanatçısı Hasan Bağlar’a teşekkürlerini iletti.

Etkinlik öğrenci sorularının ardından çekilen anı fotoğrafı ile sona erdi.

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