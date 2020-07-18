  • BIST 118.786
  • Altın 399,042
  • Dolar 6,8520
  • Euro 7,8389
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPCR test ücretlerinde indirim!

Öldü diye morga kaldırılan adam yaşadığı halde, çıkmasına izin verilmedi

» »
Öldü diye morga kaldırılan adam yaşadığı halde, çıkmasına izin verilmedi
Öldü diye morga kaldırılan adam yaşadığı halde, çıkmasına izin verilmedi

Kolombiya'da bir hastanede öldü diye morga kaldırılan adamın akrabaları onu canlı buldu.  

El Nacional’ın haberine göre, 67 yaşındaki Juan Jose Munos Romero tansiyonunun yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, 6 Temmuz’da Romero’nun öldüğünü belirterek morga gönderdi. Romero’nun öldüğüne inanmayan yakınları onu görmek istedi, ancak Kovid-19 pandemisi gerekçe gösterilerek morga alınmadı.

Daha sonra bir yolunu bularak morga girmeyi başaran Romero’nun kızı, babasının nefes aldığını ve gözlerinin açık olduğunu gördü. Doktorlar bu durumu, ölüm sonrası doğal reaksiyon olarak açıklayarak, kızı babasının öldüğüne ikna etmeye çalıştı. Kadın tüm ısrarlara rağmen babasını başka bir kliniğe götürdü ve adamın hemen tedavisine başlandı. Hastanın morgda geçirdiği süre içinde iskemiye yakalandığını belirtildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump yönetimi, milyonlarca Çinlinin ABD'ye girişini yasaklamayı düşünüyor16 Temmuz 2020 Perşembe 22:30
  • Kolombiyalılar neden evlerine kırmızı bayrak asıyor?16 Temmuz 2020 Perşembe 22:01
  • Kolombiya'daki Yakıt Tankeri Patlamasında Ölenlerin Sayısı 37'ye Yükseldi16 Temmuz 2020 Perşembe 12:10
  • Trump, Organize Suç Örgütü Ms-13 Mensubunun İdamını İstediklerini Açıkladı16 Temmuz 2020 Perşembe 09:55
  • George Floyd'un Ailesi Minneapolis Kenti ve 4 Polis Memuruna Karşı Dava Açtı16 Temmuz 2020 Perşembe 09:47
  • Trump: Meksika duvarı koronavirüsü yavaşlattı15 Temmuz 2020 Çarşamba 17:22
  • Okınawa'daki ABD Üslerinde Kovid-19 Salgını15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:43
  • Meksika ve ABD Kovid-19 Nedeniyle Sınırlarını 21 Ağustos'a Kadar Kapattı15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:35
  • Trump'tan "Beyazlar Da Polis Şiddeti Nedeniyle Ölüyor" Çıkışı15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:33
  • ABD Başkanı Donald Trump Çin'e Yönelik Yeni Adımları Açıkladı15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti