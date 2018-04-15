“Olgu Örnekleri ile Tanıdan Tedaviye Çocuk Hastalıkları” Ders Kitabı Yayınlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Salih Kavukçu’nun “Olgu Örnekleri ile Tanıdan Tedaviye Çocuk Hastalıkları” Adlı Ders Kitabı Yakın Doğu Üniversitesi Yayınevi Tarafından Yayınlandı.

Editörlüğünü yaptığı “Olgu Örnekleri ile Tanıdan Tedaviye Çocuk Hastalıkları” adlı iki ciltlik ders kitabı hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Salih Kavukçu, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında çalışanlara rehber olabilecek nitelikteki kitabın, Yakın Doğu Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınlandığını söyledi.

“Tıp eğitimi başlı başına bir bilim olarak hızla gelişmektedir. Farklı klinik dallarda eğitim alan hekim ve uzman adaylarının bireysel gelişimleri için gereken aktivitelerin bir kısmı değişmezliğini korumaktadır. Hasta veya yakınından tanı için bilgi almak, sorgulama yapmak, sorgulama sonucu bulguları yakalamak, elde edilen verileri birleştirerek tanı ve tedavi aşamalarına geçmek, başarılı hekimlik için gereken önemli aktivitelerdendir.” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Salih Kavukçu, günümüzde bilgiye ulaşmanın çok kolaylaştığını, ancak ulaşılması gereken bilginin konusunu belirlemenin ve onu kullanmanın beceri gerektirdiğini ifade etti.

Prof. Dr. Salih Kavukçu, kitabının tanı ve tedavi tasarlanırken, bilgiye ulaşmaktan çok, bilgiyi kullanma becerisini geliştirmek için hazırlandığını belirtirken, konuların çocuk sağlığı ve hastalıkları dalındaki tıpta uzmanlık komisyonlarının önerdiği müfredat programları dikkate alınarak seçildiğini, her bir konuya, bir olgu sunularak başlandığını ve konular anlatılırken akış şemalarının rehber edinildiğini sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Salih Kavukçu Kimdir?

1982 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 1989 yılında tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji - Romatoloji Ünitesinde 1991 - 1992 yıllarında çalıştı. Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. 1993 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları doçenti, 1997’de çocuk nefroloji uzmanı, 1999’da çocuk sağlığı ve hastalıkları profesörü, 2011’de çocuk romatoloji uzmanı unvanı aldı. 1995 - 2000 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Ayni üniversitede 1998 yılında kurulan Çocuk Nefroloji Bilim Dalı’nın başkanlığını 2016 yılına dek sürdürdü. 2012 yılından itibaren Balıkesir Üniversitesi ve KKTC Yakın Doğu Üniversitesi’nde de uzmanlık alanlarında dersler vermektedir. Uluslararası dergilerde yayınlanmış 200’ü aşkın yayında katkısı vardır ve başlığı “Olgu Örnekleri ile Çocuk Hastalıkları” “2005” ve “Olgu Örnekleri ile Tanıdan Tedaviye Çocuk Hastalıkları” “2017” başlıklı iki ders kitabının editörüdür.