Ölüm onu otel odasında yakaladı...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre dün akşam saat 19.30 sıralarında Ayla Atşın (E-78) Girne’de kalmakta olduğu otel odasında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…
Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre dün akşam saat 19.30 sıralarında Ayla Atşın (E-78) Girne’de kalmakta olduğu otel odasında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.