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Ölüm onu otel odasında yakaladı...

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Ölüm onu otel odasında yakaladı...
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre dün akşam saat 19.30 sıralarında Ayla Atşın (E-78) Girne’de kalmakta olduğu otel odasında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor… 

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