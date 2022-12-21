Örümcek-Adam’dan yeni poster geldi… İşte hayranları heyecanlandıran detay

Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş (Spider-Man: Across the Spider-Verse) için serinin yapımcısı Christopher Miller, yeni bir poster paylaştı. Posteri gören Örümcek-Adam hayranları da o detayı kaçırmadı.

Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş’in resmi posteri, 2008 yapımı The Spectacular Spider-Man çizgi filminden Peter Parker’ı da içeriyor.

1962’de ilk defa çizgi roman dünyasında görülen Örümcek-Adam şimdi kendi evreniyle tüm dünyadan hayranlarını maceradan maceraya sürüklüyor. Son olarak da Haziran 2023’te hayranlarıyla buluşması beklenen Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş için çalışmalar yapılıyor.

Hatta geçtiğimiz günlerde de filmi ortağı Phil Lord ile birlikte yazan Christopher Miller, Twitter’dan resmi bir afiş de yayınladı. Posterde, birçoğu ya önceki film Into the Spider-Verse’de ya da yeni fragmanda yer alan dev bir Örümcek-İnsanlar kalabalığının önünde duran baş aşağı bir Miles Morales yer alıyor.

İlk bakışta pek de dikkat edilmeyen ve hatta posterin her versiyonunda görülmeyen bir detay ise serinin sıkı hayranlarının gözünden kaçmadı. Bir hayran filmin Türkçe posterinde sağ altta 2008’deki animasyon dizisi The Spectacular Spider-Man’deki Örümcek-Adam’ın da olup olmadığını sordu.

Karakter, İngilizce posterde kesilmiş olsa da Türkçe versiyonda görünüyor. Miller da bu sıkı takipçiye kayıtsız kalmayarak onu doğruladı.

The Spectacular Spider-Man, 2008’den 2009’a kadar süren, iki sezonluk bir animasyon dizisi. İki sezonun ardından sona erse de daha olgun, uzun hikaye anlatımı ve seslendirmedeki başarısıyla eleştirmenler ve hayranlar tarafından büyük beğeni toplamıştı. Çizgi film, süper kötülerle savaşırken normal bir lise hayatı sürmek için mücadele eden ve bu süreçte genellikle kişisel ve profesyonel hayatını alt üst eden Peter’a odaklandı. Aslında, çizgi filmin beş sezon sürmesi planlanmıştı, ancak Disney, Marvel’ı satın aldıktan kısa bir süre sonra sona erdi.

2008’deki Örümcek-Adam, posterdeki tek detay da değil. Son PlayStation oyunlarından Spider-Man ve 1999 çizgi filmi Spider-Man Unlimited’tan Spidey’in ilk fragmanda göründü. Yeni poster, Spider-Gwen, Spider-Man 2099 ve Spider-Woman, Scarlet Spider ve Spider-Punk gibi diğer karakterleri de gösteriyor.

Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş, 2018’deki Into the Spider-Verse filminin devamı niteliğinde. Miles Morales’in bir kez daha çoklu evrendeki diğer Örümcek-Adamlarla karışmasıyla son filmin kaldığı yerden devam ediyor.