Osadchıy’den “Diplomatik Teammülleri Aşan” Açıklamalar

Haberi birinci sayfasından “Osadchiy’in Faulü… Sen Sinod Kararı Konusunda Patriğe Saldırı” başlığıyla aktaran Politis “Moskova öfkeli çünkü Ukrayna konusunda Ekümenik Patrikhanesini erozyona uğratma argümanını kaybetti” yorumunu yaptı.

Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’in, Rum Ortodoks Kilisesi Sen Sinod Meclisi’nin Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığı konusundaki kararını yorumlarken, "Rum Kilisesi’nin içişlerine müdahale ettiği”, bunu da iki Rum devlet medya kuruluşu aracılığıyla yaptığı bildirildi.

Haberi birinci sayfasından “Osadchiy’in Faulü… Sen Sinod Kararı Konusunda Patriğe Saldırı” başlığıyla aktaran Politis “Moskova öfkeli çünkü Ukrayna konusunda Ekümenik Patrikhanesini erozyona uğratma argümanını kaybetti” yorumunu yaptı.

Gazete Osadchiy’in dün Rum Haber Ajansı (KİPE) ve Radyo-Televizyon Kurumu’na (RİK) yaptığı “diplomatik teamülleri aşan” açıklamalar ile “Kilise’nin içişlerine uygunsuz müdahalede” bulunduğuna, Fener Rum Patriği Bartholomeos’a da sadece “İstanbul Patriği” veya “Sayın Barholomeo” diye hitap ettiğine dikkat çekti.

Gazete Osadchiy’in ilgili açıklamalarına, Sen Sinod Meclisi’nde oy çokluğu ile alınan, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un Bağımsız Ukrayna Kilisesi’nin başı Kiev ve Ukrayna Metropoliti Epifanio’ya dua etme (Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığını tanıma) kararını destekleme kararının vesile olduğunu yazdı.

Osadchiy’in, “Sovyetler Birliği’nin resmî ateist statüsüne” bağlılıkla hizmet ettiğine vurgu yapılan haberde, dün RİK’e konuşurken “Kilise kurallarına bağlılık her şeyin üzerinde olmalıdır. Biz Ortodoks insanlarız ve bu nedenle çok endişeleniyoruz” dediğine dikkat çekildi.

Gazete şu izahı aktardı: “Gerçekte Rusya’nın endişesi, Ukrayna’nın dinî açıdan Moskova Patrikhanesi tarafından kontrol edilemeyecek olmasından kaynaklanıyor. Sayın Osadchiy’e Ukrayna’nın bağımsız bir devlet olarak neden kendi bağımsız kilisesine sahip olamayacağı sorulduğunda ‘Ukrayna’nın, Rusya’ya ait kendi bağımsız kilisesi var’ cevabını verdi.”

Gazete Ortodoksluktaki bölünmeden Fener Rum Patriği (gazete “ekümenik” ifadesiyle tanımladı) Bartholomeos’u sorumlu tutan Stanislav Osadchiy’in “İstanbul Patriği Bartholomeos’un yaptığı kabul edilemez. Bartholomeos’un tek Ordodoks Kilisesi kurallarını ihlal ettiğini, yanlı hareket ettiğini ve bu konuda başka Ortodoks kiliseleri ile istişare etmediğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandığını kaydetti, şunları ekledi:

“Tarihi açıdan söyleyelim, Kıbrıs Kilisesi’nden sonra bağımsızlığını alan bütün Ortodoks kiliseleri bunu (bağımsızlıklarını), Sen Sinod kararı ve istişare olmadan, Ekümenik Patrikhane’nin Cirmi ile edindi. Aralarında Rusya Kilisesi, Bulgaristan Kilisesi, Romanya Kilisesi, Estonya Kilisesi, Çekya Kilisesi vb de var. Moskova’nın kontrol etmek istediği Estonya örneğinde de Rus Kilisesi tarafından benzer bir kargaşa çıkarılmıştı.”

Gazete Osadchiy’in Sen Sinod Meclisi toplantısından önce “etkilemek istemediği için” II. Hrisostomos ile görüşmediğini söylediğini ancak gerçekte II. Hrisostomos’un Osadchiy ile görüşmek istemediğini yazdı, “Osadchiy, Moskova Patrikhanesi lehine destek almak için Sen Sinod Meclisi üyeleri ile Ukrayna Kilisesi konusunu birçok görüşme yaptı. Yine, konunun gündeme gelmesinden bugüne Kıbrıs Kilisesi’nin kararını etkilemek için Rus yetkililer tarafından resmigeçit yapıldı” ifadelerini kullandı.

Alithia “Rusya-Kıbrıs İlişkileri Etkilenmez… Rus Büyükelçi Bartholomeos’a Girişti” başlıklı haberinde ise Osadchiy’in KİPE’ye açıklamasında “Patrik Bartholomeos’un yarattığı sorunların, Rusya ile Kıbrıs arasındaki ilişkilere olumsuz etki yapmayacağı inancındayım” dediğini yazdı.

“DIŞTAN BASKI…”

Habere göre Fener Rum Patriği Bartholomeos’u Ortodoks Kilisesi’nin kurallarını ihlal etmek, tek yanlı hareket etmek ve başka Ortodoks kiliseleri ile bu konuda istişare etmemekle suçlayan Osadchiy dünkü açıklamasında “bunu dış baskıdan sonra yaptığı apaçık ortadadır” dedi, özetle şunları söyledi: “Ortodoks Kilisesi’nde –maalesef devam etmekte olan- bölünmeye neden oldu. Sen Sinod toplantılarında da görüldüğü gibi Kıbrıslı din adamlar arasında da oy birliği yok. Umarım bu bölünme Kıbrıs Ortodoks Kilisesi’nde çok ciddi bir yara olmaz, Kıbrıs Kilisesi ortaya çıkan anlaşmazlıkları aşabilir ve din adamları arasındaki birliği koruyabilir. Kilise kurallarına bağlılıkları her şeyin üzerinde olmalıdır.

Sen Sinod Meclisi’nin açıklanan kararında, bu krizin aşılması için geniş bir istişare öngörüldüğü vurgulanıyor. Bu ancak normal Kilise düzenine ve sinodial ilkeye dönmekle mümkün olabilir.”

Haravgi de haberi “Osadchiy: Patrik Bartholomeos Sorun Çıkardı… Kıbrıs Kilisesi’nin Çıkan Anlaşmazlıkları Aşması Dileği” başlığı altında özetledi.