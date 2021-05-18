Özçınar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Kutlad

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özçınar’ın mesajı şöyle:

Türk tarihinin en önemli dönüm noktası, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği, Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak milli mücadeleyi başlattığı gün olan 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızın 102. Yıldönümü kutlu olsun.

Ülkemiz gencinin değerlerimize ve geçmişimize sahip çıkarak ülkemizi hayal edebilecekleri noktadan çok daha öteye getirebileceklerine inancım tamdır.

Unutulmamalıdır ki gençlik; milletlerin gücüdür, yarınlarıdır…

Geleceğin güvencesi gençlerimizin heyecanını, bu sene yine Dünyada yaşanan korona virüs salgını nedeniyle dilediğimiz şekilde kutlayamamanın burukluğunu yaşamaktayız.

Gençlerin ve aziz Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın bütün kahramanlarını saygı ile anıyorum.