Özçınar: Tiyatro Kültürel Gelişmeyi Sağlayan En Önemli Unsurdur

Güzelyurt Belediyesi XVII. Tiyatro Günleri kapsamında ülkemizde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bugün, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.
Belediye’den verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar kabulde Güzelyurt Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Tiyatro Günleri’ne her zaman katılarak katkı koyan Mersin Büyükşehir Belediye Tiyatrosunu bu yılda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Kültürel gelişmeyi sağlayan en büyük unsurlardan birinin tiyatro olduğunu vurgulayan Özçınar karşılıklı kültür paylaşımının önemine değindi.
Ziyarette Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Bengi İspir Özdülger, Genel Sanat Yönetmeni Ümit Adıgüzel ve tiyatro ekibi hazır bulundu.
Mersin Şehir Tiyatrosu'nun "Matruşka" adlı oyunu bu akşam Güzelyurt AKM'de saat 20:00'da sahnelenecek.
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