Özuslu: “Kıbrıs Türk basınının ciddi sıkıntıları var”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’i ziyaret ederek, basının sorunlarını dile getirdi ve çözümünde destek istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Sami Özuslu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği heyetini kabul etti.



Sami Özuslu, “yatırımlar”, “kayıt dışı istihdam”, “Türkiye medyasının ülkede yarattığı haksız rekabet”, “yıpranma payı”, “istihdam teşviki”, “sendikalaşma” gibi konu başlıklarında sektörün sıkıntılarını hem sözlü hem de yazılı olarak Bakan Saner’e iletti. Özuslu, “Basın kuruluşları zor durumda. Meslektaşlarımız işlerini kaybediyor, ücretler düşüyor, bu alanda eğitim gören gençler iş bulamıyor. Bu sektörle ilgilenin” dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan da, Bakanlar Kurulu gündeminde istihdam teşvik programı olduğunu, bunu önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu’ndan geçireceklerini ve düzenlemenin basının taleplerine de yanıt vereceğini kaydetti. Saner, “Primin esas kazanç üzerinden yatırılmasını sağlayacağımız bir düzenlemeye gidiyoruz. Çalışanın sosyal güvenliğinin yarısını değil tamamını ödemeyi taahhüt ediyoruz” dedi.



ÖZUSLU: “KIBRIS TÜRK BASINININ CİDDİ SIKINTILARI VAR”



Kabulde ilk sözü alan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, Kıbrıs Türk basınının özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı ilgilendiren sorunlarını içeren bir dosya hazırladıklarını ve bu dosyada taleplerine de yer verdiklerini kaydetti.



“Kıbrıs Türk basının ciddi sıkıntıları var” diyen Özuslu, sorunların çözümünde sivil toplum-hükümet işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti.



Türkiye medyasının KKTC’de haksız rekabet yarattığını, bu konuyu yıllardır dile getirdiklerini belirten Özuslu, “Hükümetler bu nedenlerle farklı dönemlerde medyaya doğrudan veya dolaylı teşvik veriyor. Verilen, durdurulan teşvikler söz konusu. Haksız rekabeti ortadan kaldıracak kurumsal ve yapısal adımlar atılması taleplerimiz arasında” dedi.



Kıbrıs Türk basınının finansal sıkıntılarının en büyük nedenlerinden birinin haksız rekabet olduğunu söyleyen Özuslu, “Bunun faturası çalışana çıkıyor” şeklinde konuştu.



“MEDYA KURULUŞLARININ YATIRIMLARI NE DURUMDA GÖRMEK İSTİYORUZ”



Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarıyla ilgili basında ciddi sorunlar olduğunu kaydeden Sami Özuslu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yatırımları ciddi şekilde denetlenmesini talep etti.



Bu konudaki taleplerini bakanlığa yazılı olarak da ilettiklerini söyleyen Özuslu, “Şeffaflık prensibi gereği Gazeteciler Birliği olarak bütün medya kuruluşlarının Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının ne durumda olduğunun görmek istiyoruz. Bizleri rahatsız eden bu konuyu çözelim, gizlemeyelim. Medya başka konuları eleştirirken, yaptıklarıyla, kendiyle de yüzleşsin” dedi.



Kayıt dışı istihdamın medya sektörünün de sorunu olduğunu söyleyen Özuslu, “Bu dönemde, farklı iş kollarından medyayı ele geçirme gibi adımlar atılıyor. Bu demokratik yapımıza, toplumun haber alma özgürlüğüne tehdittir” şeklinde konuştu.



“HER 5 YILA 1 YIL YIPRANMA PAYI VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”



Basının ‘zor ve yıpranma payı verilen meslek’ kategorisinde olduğunu, Türkiye dahil birçok ülkenin bunu böyle kabul ettiğini vurgulayan Özuslu, “Bu alanda çalışanların her 5 yılına 1 yıl yıpranma payı verilmesini talep ediyoruz. Gazeteciler Birliği yönetimleri bunu bakanlara hep önerdi. Ama ne yazık ki bu konuda adım atılmadı” dedi.



İstihdamın teşviki konusunda da değinen Özuslu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın genç ve yerli istihdamı teşvik edecek adımlar atmasını talep etti.



Özuslu, “Basın kuruluşları zor durumda. Meslektaşlarımız işlerini kaybediyor, ücretler düşüyor, bu alanda eğitim gören gençler iş bulamıyor. Bu sektöre yakından bakın ”dedi.



Sendikalaşma konusuna da değinen Sami Özuslu, “Sendikalaşmanın teşvik edileceği, işverenlerin de sendikayı tehdit değil, fırsat olarak görebileceği, iş barışının sağlanabileceği bir ortam istiyoruz” şeklinde konuştu.



SANER:” İŞ YAŞAMINI DAHA İYİ NOKTAYA TAŞIMA, KAYIT ALTINA ALABİLME ADINA 2 YASA, 3 DE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIK”



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, sivil toplum örgütleriyle çalışmaktan keyif aldıklarını, göremedikleri noktalar konusunda sivil toplumun kendilerine destek olduğunu söyledi.



Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi veren Saner, “17 ayda ciddi işler sıkıştırabilme şansını yakaladık. Bu sürede, iş yaşamını daha iyi noktaya taşıma, kayıt altına alabilme adına 2 yasa, 3 de tüzük değişikliği yaptık” dedi.



Saner, yasalarla ilgili düzenlemelerin sonuçlarını almaya başladıklarını vurguladı.



Bakanlar Kurulu’nda 3 ayrı değişiklik yasa önerileri olduğunu kaydeden Saner, değişikliklerin İhtiyat Sanığı, engellilerle, engelli maaşı alan vatandaşlarla ilgili olduğunu söyledi. Saner, yasal düzenlemelerin Bakanlar Kurulu’nun bu haftaki toplantısından sonra hayata geçeceğini kaydetti.



Devletin basına verdiği desteğe değinen Saner, “Küçük ölçekli basın ve medya kuruluşlarına verilecek desteklerde kriterlere, ‘çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları teşvikten ödenecek, teşvik sonra geçerli olacak’ notu düştük” açıklamasında bulundu.



“İSTİHDAM KONUSUNDAKİ TEŞVİK PROGRAMINI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAKANLAR

KURULU’NDAN GEÇİRECEĞİZ”



Bakan Saner, yerel ve genç iş gücünü destekleme, kadın istihdamını artırma hedeflerine dikkat çekerek, kamuda kadınların, özel sektörde erkeklerin fazla olduğunu söyledi.



Saner, “İstihdam konusundaki teşvik programını önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu’ndan geçireceğiz” açıklamasında bulundu.



Ufak tefek sorunlardan dolayı teşviklerin işverene verilmediğini, bunlarla ve bürokratik engellerle ilgili tedbir aldıklarını ifade eden Bakan Saner, “Asgari ücret ödeyen hiçbir işletmeye bu teşviki vermeyeceğiz. Yatırımlarını gününde yapan işletmecileri de bu program çerçevesinde ödüllendireceğiz” dedi.



“PRİMİN, ESAS KAZANÇ ÜZERİNDEN YATIRILMASINI SAĞLAYAN BİR DÜZENLEMEYE GİDİYORUZ”



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, söz konusu düzenlemeyle hem işverenlerin hem çalışanların önünü açacaklarını kaydederek, “Primin esas kazanç üzerinden yatırılmasını sağlayan bir düzenlemeye gidiyoruz. Çalışanın sosyal güvenliğinin yarısını değil, tamını ödemeyi taahhüt ediyoruz” açıklamasında bulundu.



Saner, bu düzenlemenin basının taleplerine de yanıt vereceğini söyledi.



Saner, düzenlemelerin bu hafta Bakanlar Kurulu’ndan geçmesi halinde basın toplantısı düzenleyeceğini, kamuoyunu bilgilendireceğini kaydetti.