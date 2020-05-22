Pakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait bir yolcu uçağı Karaçi kentinde düştü.
Lahor-Karaçi seferini yapan uçakta ilk belirlemelere göre 99 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu.
Uçak, Lahor'dan ülkenin en yoğun havalimanlarından Karaçi'deki Cinnah Uluslararası Havaalanı'na gidiyordu.
Yardım ekiplerinin, olay yerine ulaştığı belirtiliyor.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, yerleşim birimlerinin bulunduğu bir alana düşen uçağın enkazından yükselen dumanlar görülüyor.
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